มอบประกาศนียบัตร 44 แข้งเยาวชนโครงการ FIFA TDS Talent ID Women 2025 ใส่ชื่อในข่ายลุ้นลุยศึกคัดเอเชีย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีปิด โครงการ FIFA TDS Talent ID Women 2025 กับภารกิจ “ค้นป่าหาชบาแก้ว” ณ พัฒนาสปอร์ตคลับ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
ภายในพิธีปิดนำโดย แอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ, ทรงยศ กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, เชน ขำวิลัย หัวหน้าฝ่ายเทคนิค, ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ สเกาท์ในโครงการค้นป่าหาชบาแก้วประกอบไปด้วย รัตติกาล ทองสมบัติ, เจนจิรา ตาวงค์, จันทร์เพ็ญ สีเสริม, และ ยมลพัทธ์ ชลสินธุ์ ซึ่งได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับ เยาวชน ทั้ง 44 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากที่มีการคัดเลือกนักกีฬาจำนวนกว่า 1,047 ราย ใน 7 โซนทั่วประเทศไทย
โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา ฝ่ายเทคนิค ได้มีการอบรมนักกีฬาทั้งในภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ ให้กับนักกีฬาชุดดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ทั้งในและนอกสนาม อาทิ โภชนาการ และ การดูแลตัวเองเบื้องต้น
ซึ่งหลังจากนี้ทางฝ่ายเทคนิค จะมีการวิเคราะห์นักกีฬาทั้งหมด 44 คน รวมถึง ผู้ที่เข้าร่วมคัดเลือกในรอบภูมิภาค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อไป
ซึ่ง ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะมีโปรแกรมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ซึ่งชบาแก้ว U17 อยู่ในกลุ่ม เอฟ ร่วมกับ เนปาล และเติร์กเมนิสถาน และทำการแข่งขัน ที่ ชลบุรี สเตเดียม ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 โดยจะนำแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นAFC U17 Women’s Asian Cup? China 2026 ที่ประเทศจีน ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 ที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ประจำปี 2026 ที่โมร็อคโค ต่อไป