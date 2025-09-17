ประธานพารา ยินดีมีนักกีฬาหน้าใหม่ พร้อมสร้างผลงานอาเซียนพาราเกมส์
ร.ท. ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เริ่มต้นที่กีฬายิงธนู ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งทีมนักธนูพาราไทยกำลังเก็บตัวอย่างเข้มข้น และเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงแชมป์โลกยิงธนูคนพิการ 2025 ที่เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22–28 กันยายน 2568 ซึ่งถือเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนศึกสำคัญในบ้านเรา นำโดย 3 นักกีฬาพาราลิมปิกอย่าง หาญฤชัย เนตศิริ, ภัทรภร ปัตตะแวว และคมสัน สิงห์ภิรมย์
นอกจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามแข่งขันหลักของอาเซียนพาราเกมส์ปีหน้า ขณะนี้มีหลายชนิดกีฬาที่เก็บตัวอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ กรีฑา และทีมวีลแชร์เรซซิ่ง
ร.ท. ณัยณพ เปิดเผยว่า ตอนนี้ถือว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเรามีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน เพราะเรามีการเก็บตัวซ้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการเดินทางไปแข่งขันรายการต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนไปเอเชียนพาราเกมส์ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงรายการเก็บคะแนนพาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่แอลเอ ทำให้สภาพร่างกายพร้อมอย่างต่อเนื่อง น่ายินดีที่ครั้งนี้จะได้เห็นนักกีฬาพาราหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก เชื่อว่าเวทีอาเซียนพาราเกมส์จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาเหล่านี้ได้แสดงผลงาน ศักยภาพให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามเชียร์กัน
สำหรับการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา จะแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอลวีลแชร์, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน, กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอลเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, เทนนิสวีลแชร์, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, หมากรุก และโบว์ลิ่ง (แข่งขันที่กรุงเทพฯ)