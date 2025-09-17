จัด ‘ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2025’ รอบคัดเลือกสนาม 7 ที่อัลไพน์ เชียงใหม่
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” เปิดสนามพิสูจน์วงสวิงนักกอล์ฟเยาวชนต่อเนื่องปีที่ 11 ในโครงการ “Chang Thailand Junior Golf Circuit 2025” รายการแข่งขันกอล์ฟระดับประเทศที่สร้างเยาวชน สู่โปรกอล์ฟระดับโลก เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมต่อยอดเข้าฝึกในแคมป์ Chang Thailand Junior Golf Clinic ปั้นเยาวชนสู่โปรกอล์ฟระดับโลก
“Chang Thailand Junior Golf Circuit 2025” รอบคัดเลือก สนามที่ 7 จัดการแข่งขันขึ้นที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ทำการแข่งขันแบบ Stoke Play 36 หลุม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่น Junior อายุระหว่าง 8 – 12 ปี
ประเภทชาย ชนะเลิศ Ziyu Liu (+7) 77-74-151
ประเภทหญิง ชนะเลิศ พลอยนภัส อมรวานิชย์ (-3) 71-70-141
รุ่น Super Junior อายุระหว่าง 13 – 18 ปี
ประเภทชาย ชนะเลิศ Siwoo Park (-5) 70-69-139
ประเภทหญิง ชนะเลิศ ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล (-4) 70-70-140
รุ่น Special Class อายุระหว่าง 19 – 22 ปี
ประเภทชาย ชนะเลิศ ประภวัต สว่างวงศ์ (+6) 76-74-150
ประเภทหญิง ชนะเลิศ Yiyou Chen (+16) 82-78-160
Chang Thailand Junior Golf Circuit 2025 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมมือกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสานฝันเยาวชนนักกอล์ฟไทย สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซีซีเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท กอล์ฟเมท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พราว กรุ๊ป จำกัด และบริษัท กอล์ฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อร่วมผลักดันวงการกอล์ฟเยาวชนไทยสู่ระดับโลก
สำหรับ “Chang Thailand Junior Golf Circuit 2025” รอบคัดเลือก สนามที่ 8 จัดการแข่งขันขึ้นที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Chang Golf Club