เปิดฉาก ธอส. เทนนิส ปทท. ชิง 1 ล้านเยาวชนทีมชาติปราบรุ่นใหญ่ไม่เสียเซต
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 27 กันยายน 2568 โดยมีนักเทนนิสจากทั่วประเทศมาร่วมลุ้นตำแหน่ง “แชมป์ประเทศไทย”
บรรยากาศการแข่งขันวันแรก (16 ก.ย.) ดำเนินไปอย่างคึกคัก โดยในประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบแรก (สาย 64) คู่ที่น่าสนใจ “น้องนโม” ธรรมะ โคศิริ จาก กทม. ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชุดปัจจุบัน โชว์ฟอร์มการหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ ภูมินันท์ สีสวาท นักหวดสกลนคร วัย 35 ปี โดยไม่เสียเซต 6-0 และ 6-0 ธรรมะ ได้ลุ้นต่อในรอบคัดเลือก รอบสอง พบกับ นฤบดี บุญวัฒน์ มือวาง 10 จากนนทบุรี
ทางด้าน วริศ สอนบุตรนาค อดีตทีมชาติไทยจาก กทม. และแชมป์ชายเดี่ยวศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ยังเล่นได้อย่างดุดัน เอาชนะ กัญจน์ ศุภมงคลถิรธนา จากอุตรดิตถ์ แบบขาดลอย 6-0 และ 6-1 วริศ เข้ารอบคัดเลือก รอบสอง พบกับ ภูเบศ วรนุตารักษา มือวาง 8 จาก กทม.
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ธนัชพนธ์ สง่าเพิ่มพูน (กทม.) ชนะ ภานุพงศ์ รัตนคช (ลพบุรี) 6-2, 6-0 พีระภัทร เด็ดทองหลาง (สมุทรปราการ) ชนะ สร้างสรรค์ นพปฎลมงคล (กทม.) 6-0, 6-1 ชญานิน ชิตปรีชาชัย (นครสวรรค์) ชนะ ฉัตรชัย บรรพพงศ์ (กทม.) 6-0, 6-0
ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) ชนะ ภาคภูมิ นามพิมพ์ (กทม.) 6-0, 6-0 ปัณณธร สุกสด (กทม.) ชนะ มงคล เขียวหวาน (กทม.) 6-3, 6-3 ธวัชชัย บุญรัตน์ (อยุธยา) ชนะ ภาสันต์ วัฒนลักษณ์ (กทม.) 4-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ชาคริต มูฮำหมัด (กทม.) ชนะ ระพีพงศ์ อำนวยสมบัติ (นนทบุรี) 6-3, 6-0
วิทยพันธ์ ชมพูวณิชกุล (ระยอง) ชนะ กันต์ รักจิตร์ (กทม.) 6-1, 6-1 ศักดิ์รินทร์ โสดธิ (นนทบุรี) ชนะ วรวรรธน์ อิทธิรส (กทม.) 7-6(5), 2-0 Ret. (หายใจไม่ทัน) ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ ณนนท์ ทิพยวาน (กทม.) 6-2, 6-0 ปุญชัช สุนทรปกาสิต (กทม.) ชนะ วิทวัฒน์ สมคะเน (ปทุมธานี) 6-3, 6-2
ประทักษ์ สระสม (กทม.) ชนะ ธีรณัฏฐ์ ภัสสิริวิชช์ (นครปฐม) 4-6, 6-2 และ 10-6 เรโอะ อิอูจิ (นนทบุรี) ชนะ ธรรมนูญ รุ่งสว่าง (กทม.) 6-1, 6-2 สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ (กทม.) ชนะ สุรศักดิ์ พงษ์สุภา (ลพบุรี) 6-0, 6-0 พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ (นครราชสีมา) ชนะผ่าน พีรพัฒน์ สุขะ (กทม.) ณฐวรรธน์ จุลวิชิต (กทม.) ชนะผ่าน สุวภัทร จินดาไทย (ชลบุรี)