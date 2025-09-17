Sport Slide

เฉียบ! กาบัดดี้ไทยกวาด 3 ทอง ศึกปรีซีเกมส์ ที่มาเลเซีย

นักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ไทย คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันปรี-ซีเกมส์รายการ PRE SEA GAMES KABADDI TOURNAMENT 2025 ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2568 ดังนี้

ทีมหญิง 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง จากประเภท STANDARD (7คน)
1 เหรียญทอง จากประเภท SUPER FIVE (5คน)
1 เหรียญเงิน จากประเภท THREE STAR (3คน)

ทีมชาย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง จากประเภท SUPER FIVE (5คน)
1 เหรียญเงิน จากประเภท STANDARD (7คน)
1 เหรียญทองแดง จากประเภท THREE STAR(3คน)

ทั้งนี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ตั้งเป้าคว้า 4 เหรียญทองจากซีเกมส์ ครั้งที่ 33