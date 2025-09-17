‘เทพไชยา-ซันนี่’ ปราชัยทั้งคู่จอดป้ายรอบ 64 คนสนุ้กอิงลิช
การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมโลก อิงลิช โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 550,400 ปอนด์ (ประมาณ 24 ล้านบาท) แข่งขันที่ เบรนท์วูด เซ็นเตอร์ เมืองเบรนท์วูด ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีนักสอยคิวไทย 2 รายลงทำการแข่งขันรอบ 64 คนสุดท้าย
เริ่มจาก “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 ของโลก พบกับ แจ๊ค ลิซอฟสกี้ มือ 28 ของโลกจากอังกฤษ โดยช่วง 4 เฟรมแรก ทั้งคู่สู้กันได้สูสี เสมอกันที่ 2-2 เฟรม แต่ในเฟรมที่ 5 และ 6 ลิซอฟสกี้เล่นได้เหนือกว่า โดยเฉพาะเฟรมตัดสินที่กดเซ็นจูรี่เบรก 128 แต้ม ส่งผลให้เทพไชยาแพ้ 2-4 เฟรม ตกรอบ รับเงินรางวัล 3,500 ปอนด์ (ราว 156,000 บาท)
อีกคู่ “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ มือ 74 ของโลก ต้องเจอศึกหนักกับ นีล โรเบิร์ตสัน มือ 3 ของโลกจากออสเตรเลีย และแชมป์เก่า ซึ่งอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังเพิ่งคว้าแชมป์ซาอุดีอาระเบีย มาสเตอร์ส 2025 มาได้เมื่อเดือนก่อน ผลการแข่งขัน โรเบิร์ตสันโชว์ฟอร์มเหนือชั้น พร้อมทำเซ็นจูรี่เบรกถึง 2 ครั้ง (ไม้เดียว 105 และ 136 แต้ม) ส่งผลให้อรรคนิธิ์แพ้ 1-4 เฟรม ตกรอบเช่นกัน รับเงินรางวัล 3,500 ปอนด์ (ราว 156,000 บาท)