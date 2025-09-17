เชียร์ลีดดิ้งเด็กปทุมฯ ฟอร์มเจ๋งในศึกใหญ่ฉลองครบรอบ 30 ปีเชียร์ลีดดิ้งในเมืองไทย
สโมสร Gymnastika by PP club จาก จ.ปทุมธานี โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งและเพอร์ฟอร์มานซ์ เชียร์ รายการ “CHEER ASSOCIATION OF THAILAND AND THE MALL LIFESTORE PRESENT.. 30TH ANNVERSARY CHEER GRAND” ในวาระครบรอบ 30 ปีเชียร์ลีดดิ้งในประเทศไทย
ผลการแข่งขันปรากฎว่า สโมสร Gymnastika by PP club ทำได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทอง ได้ จากประเภท Team Cheer All Girl Intermediate Level2 ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการ Coed Group Stunt Median international และ รายการ Coed Group Stunt Median Lv.3 ชิงแชมป์ประเทศไทย, 1 เหรียญเงิน ได้จากประเภท Primary Team Pom รุ่นอายุ 8-12 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย และ 2 เหรียญทองแดง จาก ประเภท Team cheerleading all girl international Level 2 และ รายการ Primary Team Pom รุ่นนอายุ 8-12 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดยทางด้านสโมสร Gymnastika by PP club จาก จ.ปทุมธานี มีทีมงานผู้ฝึกสอนประกอบไปด้วย นางสาววรภรณ์ พรสิริจรรยา, นายอนุชา พรสิริจรรยา และ นายวิศวะ หอมขจร
การแข่งขันรายการ “CHEER ASSOCIATION OF THAILAND AND THE MALL LIFESTORE PRESENT.. 30TH ANNVERSARY CHEER GRAND” จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้สหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ (INTERNATIONAL CHEER UNION) ที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรอง