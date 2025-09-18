‘บาส-เฟม’ ทุบคู่ญี่ปุ่น ลิ่วก่อนรองฯขนไก่ไชน่า
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ – “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ไล่ทุบคู่ญี่ปุ่นสองเกมรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 กันยายน
รอบสอง “บาส-เฟม” มืออันดับ 4 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ เจอกับ ยูอิชิ ชิโมกามิ-ซายากะ โฮบาระ มืออันดับ 20 ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่ไม่เคยดวลกันมาก่อน
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมใช้ความเร็วและความเฉียบขาดที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-0 เกม 21-16, 21-5 ใช้เวลา 31 นาที
บาส-เฟมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับ เย่ หง เว่ย-นิโคล กอนซาเลส ชาน มืออันดับ 18 ของโลกจากไต้หวัน ที่พลิกชนะ โก๊ะ ซุน ฮวต-ไล ชีวอน เจมี มืออันดับ 8 ของโลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-6, 16-21, 21-12