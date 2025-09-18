แม๊ตธิว จากอังกฤษนำเดี่ยว 9 อันเดอร์ ไทยซีเนียร์ รอบแรกที่ อัลไพน์ เชียงใหม่
แม๊ตธิว ริชาร์ดสัน นักกอล์ฟวัย 64 ปีจากอังกฤษ ที่อาศัยอยู่จังหวัดภูเก็ตกว่า 20 ปี ออกสตาร์ทเกมดุดัน นำเดี่ยวสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 63 โดยมีสองโปรชั้นนำของไทย เชาวลิต ผลาผล จากชลบุรี และ อุดร ดวงเดชา สวิงเจ้าถิ่นเชียงใหม่ ตามสามสโตรกอยู่อันดับสองร่วม สกอร์รวมเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 66 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เล่นสโตรคเพลย์ แบบพาร์ 72 ระยะ 6,487 หลา จบรอบแรกเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2568
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ เป็นรายการที่ 4 รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, เซนส์ กอล์ฟ แฟคตอรี่, เอ็มเค เรสเตอรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ชูโฟทิค จำกัด, ยูทิลิตี้ พลัส, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซโก้ ไจเอ้นท์ มาเลเซีย, ขวัญเรือน ปาร์ค รีสอร์ท, ร้านอาหาร นาจิยะ โตเกียว อิซากายะ, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แข่งสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2568 จบการเล่น 36 หลุมแรก ตัดตัวนักกอล์ฟในอันดับ 60 รวมเสมอเข้ารอบสุดท้ายเพื่อลุ้นเงินรางวัล
จบรอบแรกเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 แม๊ตธิว ริชาร์ดสัน โค้ชสอนกอล์ฟจากจังหวัดภูเก็ตชาวอังกฤษ ขึ้นนำเดี่ยว เริ่มทีออฟทางทีออฟหลุม 10 มีปัญหาตีตกน้ำที่หลุม 11 พาร์4 แต่กลับมาเซฟพาร์ได้ ที่หลุม 12 พาร์ 4 เก็บสองแต้มจากการทำอีเกิ้ล ขึ้นช็อตสองด้วยเหล็ก 8 จากระยะ 150 หลาลงหลุม จากนั้นเก็บเพิ่มอีก 3 เบอร์ดี้ติดที่หลุม 13 ,14 และ 15 รอบเก้าหลุมสุดท้าย เสียโบกี้ที่หลุม 1 พาร์ 4 เผื่อระยะเหล็กผิดตกเลยกรีน ในแปดหลุมที่เหลือ พัตต์เก็บอีกสี่เบอร์ดี้ที่หลุม 4, 5, 7 และ 9 จบรอบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 63 เจ้าตัวเผย “เป็นการเล่นที่ดีเยี่ยมทำสกอร์ต่ำสุดตั้งแต่เล่นมาในชีวิต ดีใจและตื่นเต้นมากๆ ยกเครดิตนี้ให้กับแฟนสาวที่มาทำหน้าที่เป็นแคดดี้ให้ ช่วยส่งกำลังใจให้ตลอด โดยเฉพาะในช่วงกลางเกมเมื่อพลาดเสียโบกี้ เธอช่วยดึงสติให้กลับมาเล่นได้อย่างสนุก และจบได้อย่างน่าประทับใจ เล่นในทัวร์มาแต่ช่วง 3-4 ปีหลังยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไร ครั้งนี้นับว่าออกสตาร์ทได้ดีที่สุด”
อันดับสองร่วม เชาวลิต ผลาผล นักกอล์ฟจาก ชลบุรี และ อุดร ดวงเดชา สวิงเจ้าถิ่นเชียงใหม่ จบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ทั้งคู่ โดย เชาวลิต ผลาผล เผยหลังเกมว่า “โดยรวมถือว่าเล่นได้ตามเป้า เบอร์ ดี้ทั้ง 4 เป็นหลุมพาร์ 5 ทั้งสี่หลุม และอีก 2 เบอร์ดี้จากหลุมพาร์ 4 และสกอร์น่าจะดีกว่านี้ด้วย ถือว่าเป็นการเริ่มทัวร์นาเม้นท์ได้ยอดเยี่ยมอีกรายการหรึ่ง ” ขณะที่สวิงเจ้าถิ่น อุดร ดวงเดชา กล่าวถึงการเล่นของตัวเองว่า “ยอมรับว่ามีปัญหากับสภาพอากาศพอสมควร โชคดีคุมเกมไว้ได้จนจบไม่เสียโบกี้ด้วย วันนี้ไม่มีอะไรหวือหวา แต่แอบเสียดายที่พลาดทำเบอร์ดี้ไปหลายหลุมทั้งที่มีโอกาส ได้แต่หวังว่าจะรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีไปจนจบการแข่งขัน”
ซอว์ โมว จากเมียนมาร์ อยู่อันดับ 4 ทำสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 ธเนศ แสงสุย อยู่อันดับ 5 จากสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 เลิศ ภักดีภูมิ, วิชัย เวียงนนท์ และ รังสรรค์ รักสมจิตร อยู่อันดับ 6 ร่วม สกอร์รวมเท่ากัน 3 อันเดอร์พาร์ 69 โดยมี ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ และ พจน์ ประจักษ์ธนาทร อยู่อันดับ 9 ร่วม สกอร์เท่ากัน 2 อันเดอร์พาร์ 70 ด้าน ธนวินท์ สมศรี นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเชียงใหม่ เจ้าของแชมป์รอบโปรแอม จบเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 11 ร่วมกับ วิมล โสดารัตน์, สุธรรม ไอยศูรย์, สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ, สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ, มาร์ดาน มาร์มัต จากสิงค์โปร์ และ นาชิตมูตู รามัสซามี่ จากมาเลเซีย โดยการแข่งรอบวันที่สอง กลุ่มแรกเริ่มในเวลา 6.30 น. สตาร์ทพร้อมกันทางหลุม 1 และ 10 ส่วนรอบบ่ายกลุ่มแรกเริ่มในเวลา 11.00 น.