โกเมธ นำทัพนักปั่นทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ BMX เอเชียที่ญี่ปุ่น
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับนักกีฬาจักรยานโลก ในประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ปรากฎว่า “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รั้งอันดับ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย มี 660 คะแนน ซึ่งสมาคมฯ ก็ได้วางแผนระยะยาวเตรียมส่งโกเมธไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกครั้ง ตามที่ UCI ได้มีหนังสือมายังสมาคมฯ ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้มอบทุนกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โอลิมปิก โซลิดาริตี้ (Olympic Solidarity) ให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ในการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก
ทั้งนี้ นอกจากโกเมธแล้วทางศูนย์ฝึกจักรยานโลกยังให้ทุนนักกีฬาไทยเพิ่มอีก 3 คน รวมเป็น 4 คน ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะพิจารณานักกีฬาประเภทถนนและประเภทลู่ที่เป็นนักปั่นดาวรุ่งและมีความหวังในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นการฝึกต่อเนื่องระยะยาวเป็นเวลา 3 ปีจนถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 การที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกได้เปิดโอกาสให้สมาคมฯ ส่งนักกีฬารวม 4 คน ให้เข้ารับทุนโอลิมปิก โซลิดาริตี้ ก็เพราะพิจารณาเห็นความตั้งใจการทำงานและผลงานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ทำมาโดยตลอด ภายใต้การนำของ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาจักรยานของไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งผลงานของนักกีฬาที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างโกเมธก็คว้าแชมป์เอเชีย 3 ปีติดต่อกัน และได้โควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการเตรียมทีมในระยะสั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่ได้ลงทะเบียนกับ UCI ในระดับ Continental Championships มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก ซึ่งจะมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในอนาคต โดยสมาคมฯ จะดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 หลังจบการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม.
พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย นำทีมโดย โกเมธ สุขประเสริฐ ซึ่งจะลงแข่งในรุ่นประชาชนชาย นอกจากนี้ก็มีรุ่นเยาวชนชาย 3 คน พุทธภูมิ นาคแป้น, รวิพล ภูนุช, กณวรรธน์ เชื้อทหาร / รุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า” ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร / รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง เขมิกา ศรีโสภา, หทัยเพชร ใจสว่าง / รุ่นเยาวชนหญิง ปภาดา ครองโปร่ง, ปภิชญา ครองโปร่ง โดยมี ฮาร์วีย์ เครปส์ เป็นผู้ฝึกสอน, ส.ท.นนทกร อินทร์โคกสูง เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง เป็นช่างประจำทีม คณะนักปั่นไทยจะเดินทางไปยังเมืองนาโงย่าในวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อที่จะมีเวลาฝึกซ้อมกับสนามแข่งขันจริงอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งสนามแห่งนี้ก็จะใช้แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ในปีหน้าด้วย จึงเป็นโอกาสดีที่นักปั่นไทยจะสร้างความคุ้นเคยกับสภาพของสนามไปในตัว
“เสธ.หมึก” เปิดเผยอีกว่า สำหรับโกเมธมีดีกรีเป็นแชมป์เก่า 3 สมัยติดต่อกัน ซึ่งจะมีความกดดันพอสมควร เนื่องจากโกเมธรั้งอันดับ 1 เอเชีย และอยู่อันดับ 31 ของโลก มี 660 คะแนน หากโกเมธสามารถป้องกันแชมป์ได้ก็จะได้แต้ม 300 คะแนน แต่คะแนนจากที่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้ว 300 คะแนนก็จะหายไป เพราะ UCI จะคิดเฉพาะคะแนนสนามล่าสุด แต่ถ้าโกเมธได้อันดับ 2 ก็จะได้แค่ 258 คะแนน ทำให้คะแนนสะสมเดิมหายไป 42 คะแนน และถ้าโกเมธได้อันดับ 3 ก็จะได้เพียง 222 คะแนน เท่ากับลดลงไปอีก 78 คะแนน อย่างไรก็ตาม นักปั่นที่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียคือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ อยู่อันดับที่ 51 มี 406 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เอเชียคือ เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น อยู่อันดับ 51 มี 406 คะแนนเท่ากัน
“หากโกเมธยังติดอันดับ 1 ใน 3 ก็ยังคงเป็นมือ 1 ของเอเชียต่อไป เพราะคะแนนสะสมค่อนข้างห่างจากอันดับ 2 และ 3 ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดฝัน ที่สำคัญโกเมธเองก็ต้องมีสมาธิในการแข่งขัน โดยเฉพาะการออกตัวจะต้องออกตัวให้เร็ว ซึ่งผมก็ได้มอบนโยบายให้ มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ในเรื่องแผนการฝึกซ้อมว่าให้แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของโกเมธ เพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์และเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้ ที่จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์มีชิงชัย 2 เหรียญทอง จากบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง และบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัล โดยโกเมธก็เป็นนักกีฬาความหวังที่จะคว้าทั้ง 2 เหรียญทอง ต้องขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นลูกหลานไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้ง 2 รายการด้วยครับ ขอบคุณครับ” พล.อ.เดชา กล่าว
นอกจากนี้ พล.อ.เดชา กล่าวเสริมว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ โดยจะเป็นการตัดสินว่านักปั่นคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทย พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ดังนั้นขอให้นักปั่นทุกทีมทุกสโมสรตั้งใจฝึกซ้อมให้ดี หากคว้าแชมป์มาครองสำเร็จก็จะเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตัวเองพร้อมครอบครัวสืบต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่สนามแข่งขันในวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th และเฟซบุ๊ก Thailand Cycling Association สอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ