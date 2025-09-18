Sport Slide

โกเมธ นำทัพนักปั่นทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ BMX เอเชียที่ญี่ปุ่น

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับนักกีฬาจักรยานโลก ในประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ปรากฎว่า “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รั้งอันดับ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย มี 660 คะแนน ซึ่งสมาคมฯ ก็ได้วางแผนระยะยาวเตรียมส่งโกเมธไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกครั้ง ตามที่ UCI ได้มีหนังสือมายังสมาคมฯ ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้มอบทุนกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โอลิมปิก โซลิดาริตี้ (Olympic Solidarity) ให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ในการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก

ทั้งนี้ นอกจากโกเมธแล้วทางศูนย์ฝึกจักรยานโลกยังให้ทุนนักกีฬาไทยเพิ่มอีก 3 คน รวมเป็น 4 คน ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะพิจารณานักกีฬาประเภทถนนและประเภทลู่ที่เป็นนักปั่นดาวรุ่งและมีความหวังในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นการฝึกต่อเนื่องระยะยาวเป็นเวลา 3 ปีจนถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 การที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกได้เปิดโอกาสให้สมาคมฯ ส่งนักกีฬารวม 4 คน ให้เข้ารับทุนโอลิมปิก โซลิดาริตี้ ก็เพราะพิจารณาเห็นความตั้งใจการทำงานและผลงานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ทำมาโดยตลอด ภายใต้การนำของ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาจักรยานของไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งผลงานของนักกีฬาที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างโกเมธก็คว้าแชมป์เอเชีย 3 ปีติดต่อกัน และได้โควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย

พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการเตรียมทีมในระยะสั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่ได้ลงทะเบียนกับ UCI ในระดับ Continental Championships มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก ซึ่งจะมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในอนาคต โดยสมาคมฯ จะดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 หลังจบการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม.

พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย นำทีมโดย โกเมธ สุขประเสริฐ ซึ่งจะลงแข่งในรุ่นประชาชนชาย นอกจากนี้ก็มีรุ่นเยาวชนชาย 3 คน พุทธภูมิ นาคแป้น, รวิพล ภูนุช, กณวรรธน์ เชื้อทหาร / รุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า” ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร / รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง เขมิกา ศรีโสภา, หทัยเพชร ใจสว่าง / รุ่นเยาวชนหญิง ปภาดา ครองโปร่ง, ปภิชญา ครองโปร่ง โดยมี ฮาร์วีย์ เครปส์ เป็นผู้ฝึกสอน, ส.ท.นนทกร อินทร์โคกสูง เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง เป็นช่างประจำทีม คณะนักปั่นไทยจะเดินทางไปยังเมืองนาโงย่าในวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อที่จะมีเวลาฝึกซ้อมกับสนามแข่งขันจริงอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งสนามแห่งนี้ก็จะใช้แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ในปีหน้าด้วย จึงเป็นโอกาสดีที่นักปั่นไทยจะสร้างความคุ้นเคยกับสภาพของสนามไปในตัว

“เสธ.หมึก” เปิดเผยอีกว่า สำหรับโกเมธมีดีกรีเป็นแชมป์เก่า 3 สมัยติดต่อกัน ซึ่งจะมีความกดดันพอสมควร เนื่องจากโกเมธรั้งอันดับ 1 เอเชีย และอยู่อันดับ 31 ของโลก มี 660 คะแนน หากโกเมธสามารถป้องกันแชมป์ได้ก็จะได้แต้ม 300 คะแนน แต่คะแนนจากที่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้ว 300 คะแนนก็จะหายไป เพราะ UCI จะคิดเฉพาะคะแนนสนามล่าสุด แต่ถ้าโกเมธได้อันดับ 2 ก็จะได้แค่ 258 คะแนน ทำให้คะแนนสะสมเดิมหายไป 42 คะแนน และถ้าโกเมธได้อันดับ 3 ก็จะได้เพียง 222 คะแนน เท่ากับลดลงไปอีก 78 คะแนน อย่างไรก็ตาม นักปั่นที่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียคือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ อยู่อันดับที่ 51 มี 406 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เอเชียคือ เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น อยู่อันดับ 51 มี 406 คะแนนเท่ากัน

“หากโกเมธยังติดอันดับ 1 ใน 3 ก็ยังคงเป็นมือ 1 ของเอเชียต่อไป เพราะคะแนนสะสมค่อนข้างห่างจากอันดับ 2 และ 3 ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดฝัน ที่สำคัญโกเมธเองก็ต้องมีสมาธิในการแข่งขัน โดยเฉพาะการออกตัวจะต้องออกตัวให้เร็ว ซึ่งผมก็ได้มอบนโยบายให้ มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ในเรื่องแผนการฝึกซ้อมว่าให้แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของโกเมธ เพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์และเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้ ที่จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์มีชิงชัย 2 เหรียญทอง จากบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง และบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัล โดยโกเมธก็เป็นนักกีฬาความหวังที่จะคว้าทั้ง 2 เหรียญทอง ต้องขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นลูกหลานไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้ง 2 รายการด้วยครับ ขอบคุณครับ” พล.อ.เดชา กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.เดชา กล่าวเสริมว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ โดยจะเป็นการตัดสินว่านักปั่นคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทย พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ดังนั้นขอให้นักปั่นทุกทีมทุกสโมสรตั้งใจฝึกซ้อมให้ดี หากคว้าแชมป์มาครองสำเร็จก็จะเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตัวเองพร้อมครอบครัวสืบต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่สนามแข่งขันในวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th และเฟซบุ๊ก Thailand Cycling Association สอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ

 