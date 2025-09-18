‘วริศ’ อดีตแชมป์ซีเกมส์ยังเก๋าทะลุเมนดรอว์เทนนิส ธอส. ประเทศไทย
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
“แชมป์” วริศ สอนบุตรนาค นักหวดชาว กทม. เจ้าของเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ โชว์ฟอร์มการหวดที่ดุดัน เอาชนะ ชาคริต มูฮำหมัด จาก กทม. โดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว 6-0 และ 6-0 ส่งผลให้ วริศ คว้าสิทธิ์ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ ในประเภทชายเดี่ยว โดยรอบแรก จะพบกับ ธนภัค ตรีสัตยกุล จากนครปฐม
ด้าน พีระภัทร เด็ดทองหลาง อดีตเยาวชนทีมชาติไทยจากสมุทรปราการ ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนเฉือนเอาชนะ สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ จาก กทม. 2-1 เซต 6-3, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 พีระภัทร ฉลุยสู่รอบเมนดรอว์ไปพบกับ ธนกร ศรีรัตน์ มือวางอันดับ 7 จาก กทม. ในการแข่งขันรอบแรกของประเภทชายเดี่ยว
ขณะที่ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ของคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ธรรมะ โคศิริ (กทม.) ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) 6-0, 3-0 Ret. (ปวดท้อง) ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ (นครราชสีมา) 6-4, 6-1 ปวรุตม์ ญาณสมบัติ (กทม.) ชนะ ณฐวรรธน์ จุลวิชิต (กทม) 6-3, 6-0
วิทยพันธ์ ชมพูวณิชกุล (ระยอง) ชนะ ปุญชัช สุนทรปกาสิต (กทม.) 3-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-1 วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) ชนะ ธนัชพนธ์ สง่าเพิ่มพูน (กทม.) 6-2, 6-1 ปัณณธร สุกสด (กทม.) ชนะ ชญานิน ชิตปรีชาชัย (นครสวรรค์) 6-1, 6-0