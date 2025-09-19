บาส-เฟม เฉียบขาด ทะลุตัดเชือกแบดไชน่า
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์- “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ย้ำแค้นคู่ไต้หวันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน
รอบก่อนรองชนะเลิศ “บาส-เฟม” มืออันดับ 4 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ เจอกันเป็นครั้งที่ 4 กับ เย่ หง เว่ย-นิโคล กอนซาเลส ชาน มืออันดับ 18 ของโลกจากไต้หวัน ซึ่งสามครั้งที่ดวลกันมาในปีนี้ทั้งหมด คู่ของไทยเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดทุกครั้ง
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมยังเล่นด้วยฟอร์มที่เหนือกว่าอีกครั้ง เป็นฝ่ายย้ำชัยไปได้สองเกมรวด 21-13, 21-12 ใช้เวลา 30 นาที ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ เจียง เจิ้น ปัง-เว่ย หย่า ซิน มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน ที่เฉือนชนะคู่ของไทย “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง-“เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ มืออันดับ 16 ของโลกไป 2-1 เกม 20-22, 21-18, 21-8