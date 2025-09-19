โชกุน ทะยานเข้าชิงมวยไทยเยาวชนโลกที่ยูเออี
ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนักชกจากตุรกี ขาดลอย 30-27 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเจอกับนักชกรัสเซีย ในศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ช่วงดึกวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดย”โค้ชก๊อก”จักรเพชร ปาปะขัง ขม ภัทรนันท์ ที่ชกได้ตามแผนชวนทะเลาะตลอดจนคู่ชกแหยงไปเอง ส่วนรอบชิงเจอรัสเซียยอมรับไม่ง่ายให้เน้นเจาะยางเป็นหลัก มีลุ้นถึงเหรียญทอง
ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในคืนวันพฤหัสบดีที่ 18กันยายน มีนักชกไทยรายเดียวขึ้นทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
รุ่น 48 กก.ชาย ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย พบกับ มูฮัมเหม็ด เอ็นซาร์ คาเซป (ตุรกี) เกมการชกของคู่นี้ ภัทรนันท์ เดินเปิดเกมออกแข้งมีดักถีบตามด้วยหมัดเล่นงานนักชกตุรกีที่ใหญ่เน้นฝีมือแต่ของไทยเน้นเข้าทำก่อนเอาชนะคะแนนไปได้ 30-27 ผ่านเข้ารอบชิงได้สำเร็จโดยจะไปเจอกับนักชกชาวรัสเซียที่รูปร่างใหญ่กว่า ในช่วงค่ำวันที่ 19 กันยายน
หลังเกมการชก “โค้ชก็อก” จักรเพชร ปาปะขัง เผยว่า โชกุนชกได้ตามแผนก่อนชกก็มีความมั่นใจมากว่าจะต้องเข้าชิงให้ได้ เดินออกอาวุธตั้งแต่ต้น ขณะที่คู่ชกมวยเล่นเชิงทำให้โดนหนักๆแล้วมีอาการแหยงให้เห็น รอบชิงเจอกับนักชกรัสเซียซึ่งรูปร่างสูงยาวกว่า ตนมีแผนเอาไว้แล้วโดยจะให้โชกุนยืนใกล้เน้นเจาะยางเราจังหวะฝีมือดีกว่าไม่ถอยมากเชื่อว่าจะคว้าเหรียญทองได้ซึ่งเด็กก็มีความมั่นใจไม่ได้บาดเจ็บอะไร