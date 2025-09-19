ทำความรู้จัก ‘อรรถกร ศิริลัทธยากร’ รมว.กีฬา ป้ายแดง กับภารกิจบนบ่าเจ้าภาพซีเกมส์โค้งสุดท้าย
หลังจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
โดยในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ป้ายแดง เป็นของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทำความรู้จักเกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2527 ที่ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของนายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสุพัฒตรา ศิริลัทธยากร สมรสกับนางณัฐญาน์ เลิศเลาห์กุล มีบุตรหนึ่งคน
ด้านการศึกษา จบมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนสำเร็จปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท Marketing Management จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ
เส้นทางการเมืองเริ่มต้นในปี 2554 จากการเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และลงสมัครในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราในการเลือกตั้งปี 2566 โดยระหว่างทางเคยเป็นโฆษกพรรค รวมถึงมีบทบาทในกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจำปี
ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร ในรัฐบาล แพทองธาร ชินวัตร และปฏิบัติหน้าที่เป็น รองประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ที่หยิบเรื่อง “ปลาหมอคางดำ” ขึ้นมาพูดอย่างจริงจังในสภา
กระทั่งได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคณะรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ภารกิจสำคัญที่ “รมต.เบนซ์” นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ต้องโฟกัสและขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนคือ การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธันวาคม ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาทุลักทุเลในหลายด้าน
นี่คือภารกิจใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายที่ “รมต.เบนซ์” ต้องลงมือทำงานทันที…