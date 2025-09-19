‘รองตั๋ว’ ลั่น กกท.หนุน 14 กีฬาอาชีพเต็มตัวขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมกีฬา
“รองฯตั๋ว” นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดกล่าวว่า กกท. โดย สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริม และสนับสนุน สมาคม สโมสร นักกีฬา บุคลากร และผู้จัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกำหนด สำหรับ 14 ชนิดกีฬาที่ กกท.ให้การสนับสนุนในปัจจุบัน ได้แก่ ฟุตบอล, กอล์ฟ, เจ็ตสกี, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, โบว์ลิ่ง, แข่งรถจักรยานยนต์, จักรยาน, แข่งรถยนต์, สนุกเกอร์, แบดมินตัน, เทนนิส, บาสเกตบอล และอีสปอร์ต
นางโปรดปรานกล่าวต่อว่า เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ รัฐบาลเล็งเห็นว่า นานาประเทศใช้กิจกรรมกีฬาอาชีพในการพัฒนา ส่งเสริมช่วยเหลือให้กับวงการกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสมาคม สโมสร นักกีฬา บุคลากร และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ อีกทั้ง กีฬาอาชีพ ยังสามารถสร้างประโยชน์ในการที่จะเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของชาติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมกีฬาให้ก้าวหน้า ให้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติได้ จึงออกพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพขึ้นมา