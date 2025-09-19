ไทยซีเนียร์ฯ อัลไพน์ บู๊สนุกถึงหลุมสุดท้าย เชาวลิต จบลบ 15 คว้าโทรฟี่แชมป์ รับเงินรางวัล 2.4 แสนบาท
การแข่งขันกอล์ฟ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ “เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์” ในรอบชิงสวิงกันดุเดือดจนถึงหลุมสุดท้าย ก่อนที่แชมป์จะเป็นของ เชาวลิต ผลาผล นักกอล์ฟวัย 51 จากชลบุรี ทั้งที่ออกสตาร์ทแต้มตามหลังอยู่ 5 สโตรก ก่อนจบเก็บ 2 เบอร์ดี้ติด ใน 2 หลุมสุดท้าย ทำเข้ามาอีก 7 อันเดอร์พาร์ 65 สกอร์รวม 3 วัน 15 อันเดอร์พาร์ 201 คว้าแชมป์ พร้อมเงินรางวัลรวม 2. 4 แสนบาท
ขณะที่ อุดร ดวงเดชา โปรเจ้าถิ่นเชียงใหม่ ผู้นำจากรอบ 2 พลาดเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุมสุดท้าย จบอันดับ 2 สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 รับเงินรางวัล 1.35 แสนบาท ในการแข่งขันที่ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน แบบพาร์ 72 ระยะ ระยะ 6,487 หลา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ย.68
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ เป็นรายการที่ 4 รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, เซนส์ กอล์ฟ แฟคตอรี่, เอ็มเค เรสเตอรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ชูโฟทิค จำกัด, ยูทิลิตี้ พลัส, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซโก้ ไจเอ้นท์ มาเลเซีย, ขวัญเรือน ปาร์ค รีสอร์ท, ร้านอาหาร นาจิยะ โตเกียว อิซากายะ, ศักดิ์สยามกรุ๊ป, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แข่งสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.68
เปิดเกมในรอบวันสุดท้าย มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้แฟนกอล์ฟรับชมแบบชอตต่อชอตในการต่อสู้กันอย่างสนุกสูสี และต้องวัดกันจนถึงหลุมสุดท้าย เมื่อ เชาวลิต ผลาผล ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการวัย 51 ปีจากชลบุรี ที่ออกสตาร์ตเกม ตามหลัง 5 สโตรก ออกฟอร์มดุดันได้ใจ ทำเพิ่มอีก 7 อันเดอร์พาร์ 65 สตาร์ตต 5 หลุมแรก ทำ 2 เบอร์ดี้ ที่หลุม 1 และ 3 แต่พลาดเสีย 3 โบกี้ที่หลุม 2, 4 และ 5 จากนั้นเพิ่มอีก 8 เบอร์ดี้ จากหลุม 7,8, 10, 11, 14, 15, 17 และ 18 แซงคว้าแชมป์รายการนี้ด้วยสกอร?์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201 รับเงินรางวัล 240,000 บาท นับเป็นแชมป์รายการที่ 2 ในไทยซีเนียร์
หลังจบเกม เชาวลิต ผลาผล เปิดเผยว่า “ออกสตาร์ตเกมช่วงแรกไม่ค่อยดีเท่าไร กลับมาตั้งสติได้เมื่อจบการเล่นที่หลุม 6 เริ่มตีอยู่ในแฟร์เวย์มากขึ้น โอกาสทำแต้มมากขึ้น และพัตต์ลงด้วย ประกอบกับคู่แข่งแต้มไม่ขยับ เป็นอีกวันที่ทำได้ดี ซึ่งเกมส์กอล์ฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องสู้ให้ถึงที่สุด และดีใจมากๆที่ประสบความสำเร็จได้”
ทางด้าน อุดร ดวงเดชา นักกอล์ฟจากเชียงใหม่วัย 54 เปิดเกมเก้าหลุมแรกทำ 3 เบอร์ดี้จากหลุม 1, 5 และ 9 เริ่มรอบ 9 หลุมสุดท้าย พลาดเสีย 2 โบกี้ที่หลุม 10 , 16 และพลาดเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 18 พาร์ 5 เมื่อทีออฟเข้าอยู่ในพุ่มหญ้านอกแฟร์เวร์ด้านซ้ายทำ 5 ออน 2 พัตต์ จบ 1 โอเวอร์พาร์ 73 สกอร์รวม 3 วัน 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่อันดับ 2 รับเงินรางวัล 135,000 บาท
เจ้าตัว เผยว่า “ช่วงแรกออกสตาร์ตได้ดี แต่เกมมารวนหลังเสียโบกีัจากการตีตกน้ำที่หลุม 10 และ 16 จนถึงหลุมสุดท้ายทีชอตเข้าป่าทำให้ต้องเสียดับเบิ้ลโบกี้ ยอมรับว่าหมดแรง ประกอบกับมีอาการป่วย ถือเป็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้น ขอแสดงความยินดีกับเชาวลิต ในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้”
ทางด้านอันดับ 3 แมตธิว ริชาร์ดสัน นักกอล์ฟชาวอังฤษ ผู้นำในวันแรกของการแข่งขัน จบสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัล 88,000 บาท, มาร์ดาน มารมัต จากสิงค์โปร์ อยู่อันดับ 4 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 รับเงินรางวัล 69,300 บาท ขณะที่ ซอว์ โมว จากสิงค์โปร์ และ นาชิมูตู รามาสซามี่ จากมาเลเซีย คว้าอันดับ 5 ร่วมสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 แบ่งเงินรางวัลคนละ 57,800 บาท
ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย มอบโทรฟี่แชมป์ และเช็คเงินรางวัล ให้กับนักกอล์ฟทุกคน ยังมีรางวัลพิเศษจาก โธมัส และ ซูซานน่า คู่สามีภรรยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ ได้มอบเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ให้กับ ณนทกร บ่วงงาม นักกอล์ฟ ที่จบอยู่อันดับ 60 โดยทั้งคู่ได้กล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมกอล์ฟของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการให้กำลังใจกับนักกีฬาที่จบอันดับสุดท้าย เพียงแค่วันนี้อาจไม่มีโชคเท่านั้นเอง แต่ไม่เกี่ยวว่าเล่นได้เก่งหรือไม่เก่ง