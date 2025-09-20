วินด์เซิร์ฟเปิดโผ 4 นักโต้คลื่นไทยลุยศึกซีเกมส์
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดโผ 4 นักโต้คลื่น ชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ช่วงเดือนธันวาคม 2568 นำโดย “นิติพัฒน์-อธิชา-ภาสพงศ์-นาวิน” ด้าน “พัฒนา บุญสวัสดิ์” การันตีคัดตัวโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ เดินหน้าเก็บตัวเข้มข้นต่อเนื่อง มั่นใจกวาดเรียบ 4 เหรียญทองได้ตามเป้าแน่นอน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญหลังจากนี้อยู่ที่การเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ชิงชัยรวม 4 เหรียญทอง ได้แก่ ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป ชาย, ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชน ชาย และ เทคโน รุ่นทั่วไป ชาย
ทั้งนี้ หลังจากเก็บตัวมาอย่างเข้มข้นล่าสุดสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา 4 คน ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ดังนี้ ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง ได้แก่ “พลอย” อธิชา หอมระรื่น, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชน ชาย ได้แก่ “โอโม่” ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ และ เทคโน รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท ที่เพิ่งคว้าอันดับ 3 ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป เมื่อปลายเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าวว่า การคัดเลือกครั้งนี้ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลงานในระดับนานาชาติ ภาพรวมระหว่างฝึกซ้อม ตลอดจนความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งนักกีฬาทั้ง 4 คน ถือว่ามีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ โดยสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ตั้งใจว่าจะคว้าทั้งหมด 4 เหรียญทอง หลังจากครั้งที่แล้วคว้าได้ 2 เหรียญทอง จากการชิงชัย 4 เหรียญทอง
“หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อไป ตนได้กำชับให้ทีมงานผู้ฝึกสอนเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายให้มากขึ้น เน้นติวเข้มด้านเทคนิคให้เข้มข้น และแก้ไขจุดบกพร่องให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด ด้วยศักยภาพของนักกีฬาตนยังมั่นใจว่าทีมวินด์เซิร์ฟไทยจะสามารถกวาดทั้งหมด 4 เหรียญทองได้ตามเป้าหมายที่วางไว้“ พ่อบ้านสมาคมโต้คลื่นไทยกล่าว