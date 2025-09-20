นักกอล์ฟไทย ธนวินท์-นะโม ไล่ตามผู้นำไม่ทัน คว้ารองแชมป์ ชาย-หญิง สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 91 ที่สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 รายการนี้มีนักกอล์ฟจาก 15 ประเทศ รวม 132 คน เข้าร่วมแข่งขัน
การดวลสวิงถึงวันสุดท้าย ประเภทบุคคลชาย เหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟเวียดนาม ที่นำตั้งแต่วันแรก ตีประคอง เก็บ 1 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 4 วัน 22 อันเดอร์พาร์ 258 (60-65-64-69) คว้าแชมป์ พร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ส่วนรองแชมป์ 2 หนุ่มไทยสู้สูสี ธนวินท์ ลี เจ้าของแชมป์ปี 2566 กับ ธีรวุฒิ บุญสีออ ตีวันสุดท้ายเก็บ 5 อันเดอร์เท่ากัน และจบ 4 วันที่สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 263 เท่ากัน เมื่อมาดูผลงาน 18 หลุมหลังก็เท่ากัน จึงต้องดูผลงาน 9 หลุมหลัง ซึ่ง ธนวินท์ ทำได้ดีกว่า (ธนวินท์ 3 อันเดอร์, ธีรวุฒิ 2 อันเดอร์) ทำให้ ธนวินท์ ลี ได้รองแชมป์ ผลงาน 4 วัน 64-64-70-65 ตามด้วย ธีรวุฒิ ผลงาน 4 วัน 66-66-66-65
ด้านบุคคลหญิง ซึ่งจบ 3 วัน อันนา อิวานากะ นักกอล์ฟญี่ปุ่น เป็นผู้นำที่ 13 อันเดอร์ โดยมี “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ เจ้าของแชมป์เก่า ไล่มาอันดับ 2 ที่ 11 อันเดอร์ ตามอยู่ 2 สโตรก มาในวันสุดท้าย อิวานากะ ตีสบายๆ เก็บ 7 เบอร์ดี แม้จะเสียดับเบิลโบกี ที่หลุมสุดท้าย จบวันด้วย 5 อันเดอร์ สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 262 (64-67-66-65) คว้าแชมป์ไปครอง ชนิดที่เป็นผู้นำตลอดทั้ง 4 รอบ ครองถ้วยเกียรติยศ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ
ส่วนการชิงอันดับ 2 มาเท่ากัน 2 คน 2 สาวไทย นะโม หลวงนิติกุล วันสุดท้าย ทำ 4 อันเดอร์พาร์ 66 กับ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ที่ส่งท้าย 3 อันเดอร์พาร์ 67 ทั้ง 2 คนจบด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 266 ต้องดูผลงาน 18 หลุมสุดท้าย ซึ่ง นะโม ดีกว่า ได้รองแชมป์ ผลงาน 4 วัน 65-67-68-66 ขณะที่ อชิรญาณ์ ผลงาน 4 วัน 65-67-67-67
อันดับ 4 ปริม ปราชญ์นคร วันสุดท้าย 5 อันเดอร์ สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 269 (67-70-67-65) โดยมี พิมพ์พิศา รับรอง ได้อันดับ 5 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 (68-69-66-68)
สำหรับรายการต่อไปของนักกอล์ฟทีมชาติไทย เตรียมส่งนักกีฬา 6 คน ได้แก่ ประเภททีมชาย “ฟีฟ่า” พงศพัค เหล่าภักดี, “ไป๋” อาศิษย์ อารีพันธ์ และ ”แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร ส่วนทีมหญิง “ฝ้าย” พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร และ “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลกประเภททีม “2025 World Amateur Team Championships” ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมหญิงแข่งขัน 1-4 ตุลาคม และทีมชายแข่งขัน 8-11 ตุลาคมนี้ โดยรายการนี้มีโปรกอล์ฟชื่อดังของโลกอย่างไทเกอร์ วู้ดส์, ลิเดีย โค และสก็อตตี้ เชฟฟ์เลอร์ มือ 1 โลกปัจจุบันก็เคยผ่านสังเวียนนี้มาแล้ว