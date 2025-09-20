‘เสธ.หมึก’ ล็อกเป้าจักรยานไทย 7 ทองซีเกมส์ – ‘โกเมธ’ สมราคาทะลุชิงบีเอ็มเอ็กซ์ ปทท.
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ของบริษัทเอฟบีที สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้รับเกียรติจาก “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานบริษัทในเครือเอฟบีที
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ และ นายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานฯ พร้อมด้วย พลเอกวีระกูล ทองมา, นายแพทย์ เอกลาภ ทองบริสุทธิ์, พลตรี นายแพทย์ภูษิต เฟื่องฟู, นายธงชัย พรเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ และ พันเอกสุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้กล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ได้มาจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติในเขตหนองจอก เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 7,000 วิว
ด้านผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 20 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก ปรากฏว่า รุ่นประชาชนชาย “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โชว์ฟอร์มสมราคาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ทั้ง 3 โมโตทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศตามคาด พร้อมด้วย นนทกร อินทร์โคกสูง ทีม 1LAP2WIN กองทัพบก, ศรัณวิทย์ รัศมี ทีม อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี, ชัยรัตน์ โทมดอน ทีม Sisatchanalai BMX Racing (SBR), อภิสิทธิ์ ใจอยู่ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3
ส่วนรุ่นประชาชนหญิง ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอชิงชนะเลิศพร้อมกับ เขมิกา ศรีโสภา จากทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี และ หทัยเพชร ใจสว่าง นักปั่นทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่น โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel ให้แฟนๆ กีฬาได้ชมตลอดการแข่งขัน
พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า การแข่งขันสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก เนื่องจากมีการคิดคะแนนเป็น 2 เท่า นักปั่นหลายคนมีโอกาสลุ้นแชมป์ประเทศไทย และได้ครองถ้วยพระราชทานฯ นับเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและวงศ์ตระกูล หลังจากผ่านไป 5 สนามจะเห็นได้ว่านักกีฬามีการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในระดับเยาวชน ต้องขอขอบคุณ นายกมล-นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ ประธานและรองประธานบริษัทในเครือเอฟบีที เจ้าของสวนกีฬากมล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แข่งขัน รวมไปถึงเขตหนองจอกที่ได้นำนักเรียนในพื้นที่มาทำกิจกรรม หรือมาฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย โกเมธ สุขประเสริฐ, พุทธภูมิ นาคแป้น, รวิพล ภูนุช, กณวรรธน์ เชื้อทหาร ก็ลงแข่งขันครบทุกคน ซึ่งจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ในกีฬาซีเกมส์มีชิง 2 เหรียญทองคือ บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่งชาย กับบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัลชาย ที่ปล่อยตัวทีละคน นักกีฬาที่ทำเวลาดีที่สุดก็จะคว้าแชมป์ไป คาดว่าเราน่าจะได้ทั้ง 2 เหรียญทองจากโกเมธ ส่วนประเภทเสือภูเขามีชิง 3 เหรียญทอง ก็น่าจะได้ 2 เหรียญทองจากดาวน์ฮิลชาย เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ และดาวน์ฮิลหญิง วิภาวี ดีคาบาเลส ส่วนอิลิมิเนเตอร์โอกาส 50-50 นอกจากนี้ก็น่าจะได้จากประเภทถนนอีก 2 เหรียญทอง และประเภทลู่อีก 1 เหรียญทอง ซึ่งสมาคมฯ คาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะได้ราว 6-7 เหรียญทอง
“จากการที่มีการจำกัดจำนวนนักกีฬาบางชาติทำให้บางรายการมีทีมเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 ชาติ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องมีอย่างน้อย 4 ชาติถึงจะมีการชิงเหรียญทอง แต่ผมได้ประสานกับคณะมนตรีซีเกมส์ว่า ในกรณีที่บางรายการมี 3 ชาติ ก็จะขอชิงแค่ 2 เหรียญ คือเหรียญทองกับเหรียญเงิน ไม่มีเหรียญทองแดง ไม่เช่นนั้นนักกีฬาที่เตรียมตัวฝึกซ้อมมาเป็นปีก็จะเสียกำลังใจ ผมขอฝากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทุกประเภท สำหรับประเภทบีเอ็มเอ็กซ์สามารถเดินทางมาเชียร์ได้ที่สวนกีฬากมล ซึ่งจะเริ่มแข่งขันเวลา 15.00 น. หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ได้ครับ” พล.อ.เดชากล่าว