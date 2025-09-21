‘พุทธภูมิ-หทัยเพชร’ คว้ายอดเยี่ยมปิดฉากจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ของบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่น โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 9,000 วิว
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นทั้ง 5 สนาม ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเราได้นักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหลายคนเพื่อมาทดแทนนักปั่นรุ่นพี่ อย่างเช่น นายพุทธภูมิ นาคแป้น ในรุ่นเยาวชนชาย ถือเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตามองและมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึง น.ส.หทัยเพชร ใจสว่าง ในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่เริ่มทำผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนนักปั่นตัวหลักอย่าง “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ ก็ยังรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ หลังจากนี้ก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันจักรยานเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน รวมถึงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม ที่สนามสวนกีฬากมลแห่งนี้ โดยมีชิง 2 เหรียญทองจากรายการบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง กับ บีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัล ซึ่งโกเมธเป็นนักกีฬาความหวังของไทยที่จะคว้าเหรียญทองทั้ง 2 รายการ ขณะที่ “ฟ้า” ส.ท.ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร ก็มีการพัฒนาฝีมือไปจากเดิม หลังจากที่ มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
ด้าน ฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า การแข่งขันทุกสนามที่ผ่านมาได้เห็นพัฒนาการที่ดีมากของนักกีฬาระดับเยาวชน โดยเฉพาะ นายพุทธภูมิ นาคแป้น และ นายกณวรรธน์ เชื้อทหาร ซึ่งฝีมือขยับเข้ามาใกล้เคียงกับโกเมธมาก ซึ่งทั้ง 2 คนนี้จะเป็นความหวังของทีมชาติไทยต่อไป ส่วนตัวโกเมธเองนั้นจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเขาสามารถเพิ่มความเร็วการปั่นในแต่ละระดับได้อย่างน่าพอใจ และทำเวลาดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โกเมธก็ยังเป็นนักกีฬาเต็ง 1 ที่จะคว้าเหรียญทอง โดยเฉพาะรายการไทม์ไทรอัลที่ปั่นทีละคน รายการนี้ตนมั่นใจ 100% ว่าโกเมธได้เหรียญทองแน่ ส่วนรายการเรซซิ่งก็มั่นใจว่าโกเมธยังเป็นเบอร์ 1 ของอาเซียน แต่การแข่งขันมันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ หากโกเมธไม่มีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็น่าจะได้เหรียญทองอีกเช่นกัน
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสนามที่ 5 รุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นประชาชนชาย โกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งออกตัวเป็นคนแรกและปั่นนำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนนเต็ม ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ชัยรัตน์ โทมดอน ทีม Sisatchanalai BMX Racing (SBR), ที่ 3 นนทกร อินทร์โคกสูง ทีม 1 Lap 2 Win กองทัพบก
หลังการแข่งขัน โกเมธ เปิดเผยว่า จากผลงานทั้ง 5 สนามที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจสามารถทำได้ตามเป้าหมาย หลังจากนี้ ฮาร์วีย์ เครปส์ ได้วางแผนให้เก็บตัวฝึกซ้อมไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงยา ซึ่งตนเองเป็นแชมป์เก่า 3 สมัย ก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้ง แต่คู่แข่งสำคัญคือ เรียว ชิมาดะ นักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่น แต่ก็เคยดวลฝีมือกันมาหลายครั้งแล้ว ผลงานก็สูสีกันมาตลอด ส่วนเรื่องสนามแข่งขันที่เมืองนาโงย่า เป็นสนามที่เล็กและสั้นกว่าสนามในสวนกีฬากมล จะใช้เทคนิคเยอะแต่ถือว่าเข้าทางที่ตนเองถนัด
โกเมธ กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คู่แข่งสำคัญก็คือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยไปเก็บตัวอยู่ด้วยกันที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือว่ารู้มือกันดี ช่วงนี้เขาก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ยุโรปเพื่อจะมาต่อสู้กับเรา ตนเองไม่ได้เกรงกลัวอะไรแต่ก็จะไม่ประมาท ตอนนี้โค้ชฮาร์วี่ย์ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้สมบูรณ์ 100% ส่วนเรื่องความเร็วตนปั่นได้เร็วกว่าคนอื่นมาก โค้ชจึงมาเน้นเรื่องการออกตัว อยากจะออกตัวได้เร็วเพื่อที่แฟน ๆ จะได้สบายใจในการเชียร์และไม่ต้องลุ้นมากเหมือนรายการที่ผ่าน ๆ มา
ส่วนรุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่คว้าอันดับ 1 ทั้ง 3 โมโต พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 118 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 หทัยเพชร ใจสว่าง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3, ที่ 3 เขมีกา ศรีโสภา ทีม S.R.I. Cycling Team บ้านเด็กหญิงสระบุรี
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 ศรัณวิทย์ รัศมี ทีม อบจ.&อีซูซุ สุพรรณบุรี พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 92 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 บวรพิตร นิลสนธิ ทีมโรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี, ที่ 3 ณัฐวุฒิ โตทอง ทีม อบจ.&อีซูซุ สุพรรณบุรี
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 หทัยเพชร ใจสว่าง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 118 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 เขมิกา ศรีโสภา ทีม S.R.I. Cycling Team บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ที่ 3 ณัฐวรรณ ตาใส ทีม S.R.I. Cycling Team บ้านเด็กหญิงสระบุรี
รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 พุทธภูมิ นาคแป้น ทีม C.S.K. TOOLING PATHUMTHANI พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 118 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 กณวรรธน์ เชื้อทหาร ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai, ที่ 3 รวิพล ภูนุช ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Project-B
รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ปภาดา ครองโปร่ง ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 116 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ปภิชญา ครองโปร่ง ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ที่ 3 วริศรา สระศรี ทีมชมรม BMX พิจิตร
ส่วนผลการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
ด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ประจำปี 2568 ได้รับถ้วยเกียรติยศ นายปรีดา จุลละมณฑล อดีตราชาเหรียญทอง ผลปรากฏว่า นักกีฬาชายยอดเยี่ยม ได้แก่ พุทธภูมิ นาคแป้น นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม C.S.K. TOOLING PATHUMTHANI จากผลงานคว้าแชมป์การแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ ASEAN BMX Racing Cup เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา และมีคะแนนสะสมรุ่นเยาวชนชายอยู่อันดับ 19 ของโลก มี 159 คะแนน ส่วนนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ หทัยเพชร ใจสว่าง จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 จากผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ ASEAN BMX Racing Cup เช่นเดียวกัน และคะแนนสะสมรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงอยู่อันดับ 28 ของโลก มี 171 คะแนน
ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ อาจารย์เสรี ไตรรัตน์ บิดาแห่งวงการจักรยานไทย โดยผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ ฮาร์วี่ย์ เครปส์ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ ศิริศักดิ์ ใจสว่าง ผู้ฝึกสอนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3
สำหรับการแข่งขันจักรยานรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดแข่งขันได้แก่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2568 สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 24 กันยายน ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมัครด้วยตนเองที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. โดยติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊กของสมาคมฯ Thailand Cycling Association หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ