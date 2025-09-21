ปิติ – กันตศักดิ์ ขึ้นโพเดียม GT3 2 เรซซ้อน ที่เซปัง ลุ้นแชมป์สนามสุดท้าย ห่างผู้นำแค่ 10 แต้มรุ่น GT3
สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยังคงอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลัง ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ ผนึกกำลังนำรถไล่แซงกลับขึ้นโพเดียมอันดับ 3 ในการแข่งขันเรซที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมทำแต้มไล่จี้ผู้นำจาก AAS Motorsort อยู่ 10 คะแนน ก่อนถึงการแข่งขันสนามสุดท้าย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย TSS The Super Series By B-Quik 2025 สนามที่ 4 เป็นการแข่งขันเรซที่ 2 ของรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 ยังคงดวลความเร็วกันที่สนามซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในกติกา 60 นาที บวก 1 รอบ
ในเรซนี้ รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพล โดย กันตศักดิ์ กุศิริ ขับเป็นมือแรก และดวลกับ รถแข่งหมายเลข 18 จาก AAS Motorsort ขับโดย โดเรียน บ็อกโกลาชชี่ อย่างดุเดือดตั้งแต่ต้นเกม ก่อนจะเข้าพิตส่งไม้ต่อให้กับ ปิติ ภิรมย์ภักดี ในช่วง 30 นาทีหลัง
โดยในช่วงครึ่งทางหลัง ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ออกจากพิตในอันดับ 5 ต้องพยายามไล่อันดับกลับเพื่อคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์ประจำปี ก่อนที่ TP12 จะควบฮอนด้า NSX แซงกลับขึ้นโพเดียมอันดับที่ 3 ได้สำเร็จ พร้อมเก็บ 15 คะแนนสำคัญ รักษาโอกาสในการป้องกันแชมป์ประเทศไทยรุ่น GT3 ได้ต่อไป ด้วยการมีคะแนนไล่หลัง หมายเลข 18 จาก AAS Motorsort ผู้ชนะในเรซนี้อยู่ 10 คะแนน
ส่วนรถแข่ง Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 จาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ อีกหนึ่งคัน เรซนี้สตาร์ทโดย คาร์โล แวน แดม จากอันดับที่ 3 และส่งไม้ต่อให้ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ทำหน้าที่ในครึ่งหลัง โดยในช่วงท้าย วรวุฒิ สามารถเดินคันเร่งแซงขึ้นมาจบอันดับที่ 4 ได้สำเร็จ พร้อมเก็บ 12 คะแนน รักษาโอกาสในการป้องกันแชมป์ประเภททีมเอาไว้ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ศึก TSS The Super Series By B-Quik 2025 อีเวนท์ที่ 5 ของปี จะกลับมาแข่งขันสนามสุดท้ายเพื่อตัดสินหาแชมป์ประเทศไทย ในวันช่วงวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ที่สนามแข่งบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์