ส.บอล ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม FIFA Women’s Football Campaign เพิ่มจำนวนประชากรฟุตบอลหญิง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม FIFA Women’s Football Campaign ภายใต้โครงการ FIFA Women’s Football Development Programme ณ สนามพรุค้างคาว จังหวัดสงขลาเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน
ภายในพิธีเปิด นำโดย สมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย อัจฉริยะ วณิชชานนท์, สัญชัย บุญช่วย วิทยากร, วราภรณ์ ซอนยี นอจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลหญิง, ภราดร กมลเลิศ Grassroots Manager, กันตพล เลิศล้ำสกุลการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, ภิญญาพัชร์ กลิ่นคล้าย, ปาริชาต ทองรอง นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย, โค้ชอาสาสมัคร 40 คน และเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 6-15 ปี จำนวน 210 คน
โดยกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาฟุตบอลระดับเยาวชน (Grassroots Football Philosophy) และการคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding) แก่โค้ชอาสาสมัคร รวมถึงการจัดกิจกรรมฟุตบอลแบบสนุกสนาน (Fun Football Activities) เพื่อให้เด็กผู้หญิงได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการเล่นฟุตบอลในบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฟุตบอลรากหญ้า โดยเฉพาะในเยาวชนฟุตบอลหญิง ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กผู้หญิงในการเล่นฟุตบอล, การพัฒนาและสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้า (Grassroots Football) และการแข่งขันฟุตบอลขนาดเล็ก (Small-Side Game), การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนุกกับการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์ฟุตบอลหญิงของสมาคมฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางของฟีฟ่า และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืนให้กับฟุตบอลหญิงไทย