มิเกล คัมแบ็กคุมทีมโต๊ะเล็กไทยข้างสนามวิเคราะห์สไตล์ บาห์เรน คล้าย คูเวต
หลังจากที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย เจ้าของอันดับ 11 ของโลก ที่ชนะ บรูไน 15-1 ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก สายบี ที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน
มิเกล โรดริโก้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ที่จะกลับมาคุมทีมข้างสนามเกมแรกในรายการนี้หลังจากพ้นโทษแบน 1 นัด ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมเจอ บาห์เรน ว่า “รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย เป็นรอบคัดเลือกของชิงแชมป์เอเชีย 2026 ผู้เล่นชุดนี้ได้ทำงานร่วมกันมาประมาณ 2 ปี และนักกีฬาทุกคนรู้แท็คติกและรูปแบบการเล่นทั้งหมดแล้ว โดยจะเป็นรูปแบบที่จะใช้ในชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย ที่อินโดนีเซีย”
“การคัดเลือก เราห้ามประมาท มองเป็นเกมต่อเกม ตอนนี้ไทยชนะบรูไนได้ จากนี้ก็เตรียมที่จะเจอกับบาห์เรน โดยพวกเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับคูเวต และเราจะเล่นแบบประมาทไม่ได้เลย ยิ่งสถานการณ์ที่บาห์เรนแพ้เกาหลีใต้มาในเกมแรก ทำให้เขาต้องเน้น แพ้ไม่ได้อีกแล้ว เพื่อจะเข้ารอบ เราก็จะเล่นให้เต็มที่ เล่นถ้าตามหน้างานแล้ว บาห์เรน คือคู่แข่งที่หนักที่สุด จะเล่นให้ตามแผนเก็บชัยชนะ วัดกับเกาหลีใต้ เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม”
ด้าน “เหม็ด” มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ที่ยิงไป 4 ประตูในเกมนัดแรกช่วยทัพช้างศึกฟุตซอลถล่ม บรูไน 15-1 เปิดเผยถึงเกมนัดต่อไปที่จะเจอ บาห์เรน ว่า
“จริงๆ ก่อนเกมผมคิดว่าบาห์เรนเป็นต่อ แต่ว่าลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ ยิ่งเกาหลีใต้ชนะแล้วก็ยิ่งทำให้บาห์เรนหลังชนฝามาใส่กับเราเต็มที่เกินร้อยแน่นอนเพื่อทำทุกอย่างให้เขาเข้ารอบ แต่เราเองเล่นในบ้านก็เกินร้อยเหมือนกันเพื่อเข้ารอบสุดท้าย น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน”
สำหรับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ทั้ง 8 กลุ่ม จะคัดเอาทีมแชมป์กลุ่ม 8 กลุ่ม และ อันดับ 2 ที่ดีที่สุด 7 จาก 8 กลุ่ม ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 2026 ต่อไป
ในส่วนของกลุ่มทีมอันดับ 2 ของ 7 สายที่มี 4 ชาติ หากจบ 3 นัดรอบคัดเลือก จะต้องตัดผลงานการเจออันดับสุดท้ายในสายตัวเอง เพื่อนำมาเทียบกับอันดับ 2 สายเอช เพื่อหา 7 ทีมที่ดีที่สุดต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี
วันที่ 22 กันยายน 2568
บาห์เรน พบ ไทย
เวลา 19.30 น.
วันที่ 24 กันยายน 2568
ไทย พบ เกาหลีใต้
เวลา 19.30 น.
โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.นนทบุรี (เข้าชมฟรี)
ถ่ายทอดสดทาง Facebook, Youtube ช้างศึก, Futsal Thailand, Tsports7 และ TrueVisions NOW