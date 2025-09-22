นักตบสาว PEA-ศรีสะเกษ สยบทีมญี่ปุ่น 3-1 เซต คว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์ ปทท. ปี 2568
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง เทศบาลนครนครปฐม แข่งขันวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยมี นายสมโชค พงษ์ขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมนักตบสาว PEA-ศรีสะเกษ ที่นำทัพโดย ปลื้มจิตร์ ถินขาว, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี และอัจฉราพร คงยศ ดาวตบของทีม ตบเอาชนะ Aranmare Yamagata จากญี่ปุ่น 3-1 เซต 25-18, 22-25, 25-22, 25-14 ส่งผลให้ทีมนักตบสาว PEA – ศรีสะเกษ คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่รอบชิงอันดับ 3 Harudot Chonburi RMUTT VC ชนะ สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค 3-2 เซต 25-18, 21-25, 25-22, 22-25, 15-13
ด้านรอบชิงอันดับ 5 VTV Binh Dien Long An จากเวียดนาม ชนะ ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ วีซี 3-0 เซต 29-27, 25-18, 25-21 และรอบชิงอันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3-1 เซต 26-24, 23-25, 25-18, 25-23
สรุปอันดับการแข่งขัน อันดับ 1 PEA – ศรีสะเกษ, อันดับ 2 Aranmare Yamagata จากญี่ปุ่น, อันดับ 3 Harudot Chonburi RMUTT VC, อันดับ 4 สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค, อันดับ 5 VTV Binh Dien Long An จากเวียดนาม, อันดับ 6 ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ วีซี, อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนผู้เล่นทรงคุณค่าได้แก่ อัจฉราพร คงยศ ดาวตบของทีม PEA – ศรีสะเกษ และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายศุภชัย จิตรจำรูญ ทีม PEA – ศรีสะเกษ