สาวCT ศรีปทุมเฉือนสิรินธรฯ 54-48
เฮแชมป์ประเทศไทย ‘สร้อยฟ้า’ MVP
การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 รายการ ธกส. Women’s Thailand Basketball Championship (wtbc)2005 โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีมประกอบด้วย ขอนแก่นฮอว์กส์ บีซี, Chuu น้อยนพคุณ dpu, CT ศรีปทุม,
สิรินธรราชวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ่างทอง Altus แข่งขันระหว่างวันที่ 6-21 กันยายนนี้ ที่โรงยิมสโมสรไฮเทค ทุ่งครุ โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายนเป็นนัดชิงชนะเลิศ และชิงที่ 3 ปรากฏผลดังนี้
คู่ชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่างสิรินธรราชวิทยาลัย ขนผู้เล่นดาวเด่นระดับชาติเต็มทีม นำโดย “แป้ง” อัมพวา ท้วมอ้น, ปิยนุช ศรีเปรม ทีมชาติไทยนำทัพ ขณะที่ CT ศรีปทุมแชมป์เก่าระดมขุนพลแถวหน้าของเมืองไทยมาครบครัน ตัวหลักเป็น “กิ๊ก” กนกวรรณ ประจวบสุข, ศศิพร วงศ์ตาผา โดยรอบแรกเจอกันมาก่อน สิรินธรฯ ถล่มยับ 91-56 แต่นัดนี้ปรากฏว่า กลับเป็น ซีทีศรีปทุม ลุยเต็มสูบ ออกนำเป็นสิบแต้ม สิรินธรราชวิทยาลัยกว่าจะมาตั้งหลักได้ ก็ในควอเตอร์สอง “ดาว” สุภิรา กลั่นบุศย์ ป่วนใต้แป้นศรีปทุมได้เป็นน้ำเป็นเนื้อ ไล่มา 21-24
2 ควอเตอร์สุดท้าย สิรินธรฯ ยาแม่นออกฤทธิ์ ชูต 3แต้ม ขณะที่ศรีปทุม ไล่กวดจนเสมอกัน แต่ศรีปทุมมาได้ สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล มาฮอตท้ายเกม ทำให้ CT ศรีปทุม คว้าแชมป์อย่างสนุก 54 – 48
Top Score สิรินธรราชวิทยาลัย สุภิรา กลั่นบุศย์ 17 คะแนน, Top score CT ศรีปทุม สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล 15 คะแนน
ชิงที่ 3 Chuu น้อยนพคุณ EDU ตามหลังตลอดก่อนมาฮึดควอเตอร์ที่ 4 พลิกแซงชนะ อ่างทอง อัลตัส 66-62 Top Score ทีม Chuu น้อยนพคุณฯ รัตติยากรณ์ อุดมสุข 25 คะแนน , Top Spore อ่างทองฯ ธิดาพร ไม้หอม 22 คะแนน
ด้านรางวัล MVP ประจำรายการ ได้แก่ สร้อยฟ้าเพชรนิล (CT ศรีปทุม), รางวัล Point Guard ยอดเยี่ยมได้แก่ สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล(CT ศรีปทุม), Shooting Guard ยอดเยี่ยมได้แก่ รัตติยากรณ์ อุดมสุข ( CHUU วัดน้อยนพคุณ), Small Forward ได้แก่ ปิยนุช ศรีเปรม (สิรินธรฯ), POWER Forward ได้แก่ กนกวรรณ ประจวบสุข (CT ศรีปทุม) และ Center ได้แก่ รัศมี เหวชัยภูมิ (CT ศรีปทุม)