โค้ชกรีฑาชาวอเมริกันถึงไทย ติวเข้มลมกรดล่าทองซีเกมส์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ พล.ต.ต. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ พร้อมด้วยนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย อาทิ “บิว” ภูริพล บุญสอน “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด “น่าน” จ.ต.หญิง ศุภานิช พูลเกิด “ไอซ์” อธิชา เพ็ชรกุล ให้การต้อนรับ โค้ชจี เจนทรี แบรดลีย์ (Gentry Bradley) ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกัน ที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาประเภทวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร และวิ่งผลัด ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ไทย
โค้ชจี เจนทรี แบรดลีย์ เป็นโค้ชกรีฑาระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ฝึกสอนทีมวิ่งระยะสั้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ที่จะมุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของนักกรีฑาทีมชาติไทยประเภทวิ่งระยะสั้น เพิ่มศักยภาพในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ภายในระยะเวลา 3 เดือน