‘ญาตาวี-กฤติน’ ทะยานเข้ารอบก่อนรองฯ เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศรายการใหญ่ที่สุด รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
และหลังจากแข่งขันผ่านมา 9 วัน ตั้งแต่รอบ 64 คน ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย โดยคู่ที่น่าสนใจ ในประเภทชายเดี่ยว “ก็อต” กฤติน โกยกุล หนุ่มพังงา วัย 30 ปี มือวางอันดับ 6 ของรายการ พบกับ “วินเนอร์” ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ วัย 18 ปี จากเมืองหมอแคน ขอนแก่น มือวางอันดับ 10
คู่นี้แข่งขันกันสนุก ชนิดที่ต้องตัดสินด้วยเซตสาม และเป็น กฤติน ที่ยังแข็งแกร่ง เอาตัวรอดด้วยความเก๋าเบียดเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด สรุป กฤติน ชนะ 2-1 เซต 6-4, 4-6 และ 7-5
กฤติน เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 2 จาก กทม. ที่ในรอบ 16 คน เอาชนะ สุทธิภัทร ยุนกระโทก มือวาง 13 จากนนทบุรี 6-4, 6-4
ด้านหญิงเดี่ยว รอบ 16 คน “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำ อดีตเยาวชนทีมชาติไทย มือวาง 3 จากสุราษฎร์ธานี หยุดเส้นทางการแข่งขันของ “อีฟ” ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย อดีตทีมชาติไทยชุดใหญ่ มือวาง 14 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 6-3, 6-1
พิมพ์มาดา ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ วรรษชล สวัสดี มือวาง 16 จากพิษณุโลก ที่ชนะ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน มือวาง 8 จากราชบุรี 6-0, 6-3
ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสาม (16 คน) ญาตาวี ฉิมฉ่ำ (ศรีสะเกษ) ชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) 7-6(4), 6-1 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครอยุธยา) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-2, 6-1
ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี) ชนะ ลัลดา กำหอม (กทม.) 7-5, 6-2 พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ พรชนก โทนุสินธิ์ (มุกดาหาร) 6-0, 6-0 พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 6-4, 7-6(5)
ชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) เจมส์ วันแฮร์เซเลอ (ภูเก็ต) ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 6-1, 6-1 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ นพดล น้อยกอ (พิจิตร) 7-5 Ret. (หายใจไม่ทัน) เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ วริศ สอนบุตรนาค (กทม.) 2-6, 6-2 และ 6-2
คงทรัพย์ คงคา (กทม.) ชนะ ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (เพชรบูรณ์) 7-5, 6-3 ธนกร ศรีรัตน์ (กทม.) ชนะ ชญานนท์ แก้วสุทอ (สระบุรี) 7-5, 3-0 Ret. (เจ็บไหล่ขวา) ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ (อุดรธานี) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กทม.) 6-2, 6-2