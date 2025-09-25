Sport Slide

สงครามรุ่นยักษ์! โรมัน ดวล ซาเมต ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเฮฟวี่เวตเส้นแรก

“โรมัน เคร็กเคลีย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวี่เวต (225-265 ป.) เตรียมล่าเข็มขัดเส้นที่สาม พบกับ “ซาเมต อักเดเว” คู่ชกไร้พ่ายจากตุรกี ในศึกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมระเบิดความมันในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568

แม้ “โรมัน” จะยังคงไร้พ่ายในสังเวียน ONE และครองเข็มขัดถึง 2 เส้นบนบ่า แต่บททดสอบครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอน เพราะคู่ชิงอย่าง “ซาเมต” มาพร้อมดีกรีแชมป์และสถิติสุดร้อนแรง ตอบรับโอกาสทองที่จะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพในฐานะแชมป์โลก ONE

ศึกนี้จึงกลายเป็นการวัดกันระหว่างแชมป์ 2 บัลลังก์กับคู่ชกน้องใหม่มาแรง ไม่ว่าจะจบลงแบบไหน แฟนมวยจะได้เห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นแน่นอน ต้องมารอดูกันว่า ใครจะได้จารึกชื่อเป็นราชันคนแรกผู้ครองเข็มขัดเส้นนี้

“โรมัน” จอมเก๋าผู้โลดแล่นบนสังเวียน ONE มายาวนาน ถือเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต เป็นคนแรก ที่ครองบัลลังก์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมป้องกันตำแหน่งได้ 2 ครั้ง อีกทั้งยังเคยผงาดคว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวี่เวต เมื่อปี 2565

การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการหวนคืนสู่กติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบ 2 ปี หลังจาก 2 ไฟต์ที่ผ่านมาเขาขยับน้ำหนักขึ้นมาโชว์ฟอร์มแรง คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง นี่จึงเป็นไฟต์สำคัญที่ “โรมัน” ตั้งเป้าไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่สาม เพื่อสร้างตำนานความยิ่งใหญ่ของตัวเอง

ด้าน “ซาเมต” เป็นอีกหนึ่งนักสู้ไฟแรง เจ้าของผลงานชนะ 17 ไฟต์รวดในระดับอาชีพ และเป็นการปิดเกมน็อกเอาต์คู่ต่อสู้ได้ถึง 12 ครั้ง โดยเขาเคยคว้าความสำเร็จมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WAKO จูเนียร์​ และแชมป์ WAKO ยุโรป และล่าสุดเขาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ SENSHI กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง สดๆ ร้อนๆ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนจะเซ็นสัญญาเข้าสู่ ONE ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการไล่ล่าคว้าเข็มขัดบนสังเวียนระดับโลกให้ได้

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.