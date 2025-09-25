สงครามรุ่นยักษ์! โรมัน ดวล ซาเมต ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเฮฟวี่เวตเส้นแรก
“โรมัน เคร็กเคลีย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวี่เวต (225-265 ป.) เตรียมล่าเข็มขัดเส้นที่สาม พบกับ “ซาเมต อักเดเว” คู่ชกไร้พ่ายจากตุรกี ในศึกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมระเบิดความมันในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568
แม้ “โรมัน” จะยังคงไร้พ่ายในสังเวียน ONE และครองเข็มขัดถึง 2 เส้นบนบ่า แต่บททดสอบครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอน เพราะคู่ชิงอย่าง “ซาเมต” มาพร้อมดีกรีแชมป์และสถิติสุดร้อนแรง ตอบรับโอกาสทองที่จะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพในฐานะแชมป์โลก ONE
ศึกนี้จึงกลายเป็นการวัดกันระหว่างแชมป์ 2 บัลลังก์กับคู่ชกน้องใหม่มาแรง ไม่ว่าจะจบลงแบบไหน แฟนมวยจะได้เห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นแน่นอน ต้องมารอดูกันว่า ใครจะได้จารึกชื่อเป็นราชันคนแรกผู้ครองเข็มขัดเส้นนี้
“โรมัน” จอมเก๋าผู้โลดแล่นบนสังเวียน ONE มายาวนาน ถือเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต เป็นคนแรก ที่ครองบัลลังก์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมป้องกันตำแหน่งได้ 2 ครั้ง อีกทั้งยังเคยผงาดคว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวี่เวต เมื่อปี 2565
การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการหวนคืนสู่กติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบ 2 ปี หลังจาก 2 ไฟต์ที่ผ่านมาเขาขยับน้ำหนักขึ้นมาโชว์ฟอร์มแรง คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง นี่จึงเป็นไฟต์สำคัญที่ “โรมัน” ตั้งเป้าไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่สาม เพื่อสร้างตำนานความยิ่งใหญ่ของตัวเอง
ด้าน “ซาเมต” เป็นอีกหนึ่งนักสู้ไฟแรง เจ้าของผลงานชนะ 17 ไฟต์รวดในระดับอาชีพ และเป็นการปิดเกมน็อกเอาต์คู่ต่อสู้ได้ถึง 12 ครั้ง โดยเขาเคยคว้าความสำเร็จมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WAKO จูเนียร์ และแชมป์ WAKO ยุโรป และล่าสุดเขาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ SENSHI กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต มาครอง สดๆ ร้อนๆ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนจะเซ็นสัญญาเข้าสู่ ONE ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการไล่ล่าคว้าเข็มขัดบนสังเวียนระดับโลกให้ได้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.