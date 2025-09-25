กกท. เสริมสร้างศักยภาพร่วมพัฒนาทัพนักบิดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จัดหลักสูตรการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ไอเดีย กฤตภัทร เขื่อนคำ นักแข่งยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายพรชลิต จุรารักษ์พงศ์ ผอ.กองวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ใน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาจิตใจ และร่างกายแบบองค์รวม” ซึ่งโครงการนี้เป็นการยกระดับและพัฒนาการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายในระดับโลก ทั้งนี้ทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้สร้างผลงานในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ออกไปสู่ระดับสากล และเป็น 1 ในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียมานานกว่า 18 ปี และยังได้ร่วมผลักดันนักแข่งไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกในการเข้าร่วมแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในรุ่น Moto3, Moto2 และการแข่งขัน World SBK
ทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund: NSDF) ร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยในด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตวิทยาการกีฬา และการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่
1.สมรรถภาพทางกาย
2.จิตวิทยาการกีฬา
3.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
4.โภชนาการ
สำหรับครั้งนี้ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม และทีมสนับสนุนจากยามาฮ่า ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทัพนักกีฬาไทยไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาสมาคมแห่งจังหวัด บุคลากรกีฬา และกลุ่มเป้าหมายในโครงการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุน 12 สมาคมกีฬา สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาจิตใจ และร่างกายแบบองค์รวม ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เมื่อเร็วๆ นี้