‘หมู ปากน้ำ’ คิวหักพ่ายหนุ่มมังกรจีน 3-4 เฟรมตกรอบ 32 คนสุดท้ายสนุ้กบริติช
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการที่ 6 ของฤดูกาล 2025/26 อย่างศึกบริติชโอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 502,000 ปอนด์ (ราวๆ 22 ล้านบาท) โดยแชมป์จะได้รับทรัพย์มูลค่า 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.3 ล้านบาท) ที่สังเวียนเดอะเซ็นทอร์ เมืองเชลต์นัม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน เป็นการดวลคิวในรอบ 3 หรือรอบ 32 คนสุดท้ายโดย “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 36 ของโลกชาวไทย โคจรมาพบกับ ฉาง ปิง หยู มือ 78 ของโลกจากจีน
แมตช์นี้ ทั้งคู่ดวลกันอย่างสนุกสูสี ผลัดกันนำผลัดกันตามโดย ฉาง ปิง หยู ขึ้นแท่นนำไปก่อน 3-2 เฟรมทว่า หมู ไม่ยอมง่ายๆฮึดไล่ตีเสมอเป็น 3-3 เฟรม ต้องชี้ชะตากันในเฟรมที่ 7
ผลปรากฏว่า หมู พ่ายไปอย่างฉิวเฉียด 3-4 เฟรม ตกรอบอย่างน่าเสียดาย รับเงิน 6,000 ปอนด์(ราวๆ 2.6 แสนบาท)เป็นรางวัลปลอบใจ
ส่วนนักสอยคิวไทยอีกคนอย่าง “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ มือ 72 ของโลก ต้องตกรอบ 2 หรือรอบ 64 คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย หลังพ่ายให้กับ มาร์ติน โอดอนเนลล์ มือ 42 ของโลกจากอังกฤษ 2-4 เฟรมรับเงินปลอบใจ 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 132,000 บาท)