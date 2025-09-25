นักปั่นทั่วทุกสารทิศแห่ร่วมชิงชัยไทยแลนด์ โอเพ่น สนามสุดท้าย ที่ลพบุรี
“เสธ.หมึก”พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้มอบหมายให้ นาวาเอกฐิตพร น้อยรักษ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, สาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครกู้ภัย โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีปรีติ กุมภิรัตน์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) เป็นประธานประชุม ที่ห้องประชุม ศอว.ศอพท. เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 08.30 น. สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เรียนเชิญ พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ พร้อมทั้งชมรมจักรยานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ ศอว.ศอพท.” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปหันมาขี่จักรยานเพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยปั่นระยะทาง 10.7 กิโลเมตร
“การแข่งขันสนามที่ 4 นี้ เป็นสนามสุดท้ายในการตัดสินว่านักปั่นคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และได้ครองถ้วยพระราชทานฯ คาดว่าจะมีนักปั่นเดินทางไปร่วมแข่งขันจำนวนมาก เพราะนอกจากเป็นสนามที่ตัดสินแชมป์แล้ว สถานที่แข่งขันก็ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร และไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนก็เดินทางง่ายและสะดวก ล่าสุดทราบข้อมูลมาว่าตอนนี้โรงแรมที่พักในจังหวัดลพบุรีมีผู้ไปจับจองห้องพักกันเป็นจำนวนมากแล้ว ก็ขอให้นักปั่นที่ยังไม่ตัดสินใจรีบจองที่พักโดยด่วนก่อนที่จะเต็มหมดทุกแห่ง นอกจากนี้หลังเสร็จจากการแข่งขันแล้วนักปั่นก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ พระปรางค์สามยอด, ศาลพระกาฬ, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เป็นต้น” พล.อ.เดชา กล่าว
“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า การที่มีนักปั่นและผู้ติดตามเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมากก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมีรายได้เพิ่ม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีได้เป็นอย่างดี สำหรับเส้นทางการแข่งขันจักรยาน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” สนามนี้ ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้มอบหมายให้ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิค เป็นผู้สำรวจเส้นทาง ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ปั่นสนุกและท้าทายความสามารถของนักปั่นเป็นอย่างมาก
ด้าน พลตรีปรีติ กุมภิรัตน์ รองผู้บัญชาการ ศอว.ศอพท. เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ได้มาจัดการแข่งขันจักรยาน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ มีการเตรียมความพร้อมโดยการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การที่มีนักกีฬาจากทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีให้มีความคึกคัก ซึ่งศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ยินดีต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ส่วนเส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางที่มีความพร้อมและมีความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ แบ่งเป็น 20 รุ่น เริ่มปล่อยตัวเวลา 09.00 น. โดยใช้เส้นทางจากศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนดแล้วกลับมาเข้าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ-เข้าเส้นชัยที่ศูนย์กีฬา ศอว.ระยะทาง 50 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย, รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง, รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง จะปั่นระยะทาง 10.7 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนน แบ่งออกเป็นรุ่นต่าง ๆ รวม 13 รุ่น เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยใช้เส้นทางเดียวกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ระยะทาง 50 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นประชาชนชายที่จะเพิ่มระยะทางอีก 1 รอบ แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ระยะทางรวม 77.3 กิโลเมตร ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันที่ 2 ตุลาคม ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่ข้างศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ