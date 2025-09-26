เปิดรั้วชมพูฟ้าเยือนทีม รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมฟาดแข้ง ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD
ฟอร์มร้อนแรงแห่งปี “SPORTS LIFE” เอาใจแฟนลูกหนังรั้วชมพูฟ้า “รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย” บุกไปเช็กความพร้อมก่อนลุยศึก “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” ห้ามพลาด อังคาร 30 กันยายนนี้
เปิดตัวสายการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับศึกลูกหนังขาสั้น ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 โดย ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ปีนี้มีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมชิงชัยกว่า 503 ทีม ถูกแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 16 สาย และรายการ SPORTS LIFE ไม่พลาดพาไปทำความรู้จัก เช็กฟอร์ม รวมถึงอัปเดตความพร้อมของเหล่านักเตะมาฝากเช่นเคย
สัปดาห์นี้เป็นคิวของสิงห์ร้ายปากคลอง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่แว่วกันว่าปีนี้เตรียมมาล่าแชมป์ พิธีกรคู่หู แอดเตเต้-พัชร และ แอดต้น-ทองกาณฑ์ อาสาพาไปบุกกันถึงสนามฝึกซ้อม โดยได้ โคชเอ็ม-อัครัช นวลละออง กุนซือคนเก่งรับหน้าที่อัปเดตความเคลื่อนไหวของทีม เพราะผลงานปีที่ผ่านมายังไม่เข้าเป้า เลยทำให้ต้องฝึกหนัก ฟอร์มทีมกันแบบเข้มข้น เดินสายฟาดแข้งหลายรายการ จนล่าสุดคว้าแชมป์มาครองถึง 2 รายการ เรียกว่าปีนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ แน่นอน หลังจากพูดคุยกับโคช แอดเตเต้และแอดต้น เลยขอชวนน้อง ๆ นักเตะมาตั้งวงเมาท์ แชร์ประสบการณ์ตลอดทั้งปี อัปเดตตัวผู้เล่นที่มีทั้งตัวเก๋าและหน้าใหม่ไฟแรง บอกเลยฝีเท้าไม่ธรรมดา แฟนฟุตบอลเตรียมเชียร์กันได้เลย
มาเยือนถึงรั้วชมพูฟ้าทั้งที พูดคุยเช็กความพร้อมคงไม่พอ ต้องขอเช็กความฟิต วัดสกิลฟุตบอลกันซะหน่อย ช่วงท้ายรายการ เลยจัดมินิเกมสนุก ๆ โดยให้เหล่านักเตะแบ่งข้าง ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ จากนั้นดวลกันแบบ 1-1 วัดกันไปเลยว่าใครแข็งแกร่งกว่ากัน ศึกสายเลือดครั้งนี้ทีมใดจะเก็บชัยชนะไปครอง ลุ้นและเชียร์น้อง ๆ ไปพร้อมกันคืนวันอังคารนี้