TEPL 2025 เดินหน้าผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ตสู่ลีกอาชีพ Godji Check ผงาดแชมป์ คว้าสิทธิ์ลุย RoV Pro League 2026
เพื่อเดินหน้ายกระดับวงการอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง การีนา ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันอีสปอร์ตใหม่ รายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกปั้นและพัฒนานักกีฬากึ่งอาชีพให้ก้าวสู่ลีกมืออาชีพ
เส้นทางการแข่งขัน TEPL 2025 รายการแข่งขัน RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 เริ่มต้นอย่างดุเดือด ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ซึ่ง 4 ทีมแรก มาจากผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจากรายการ RoV Valor City 2025 (การแข่งขันระดับมือสมัครเล่น) ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย ขณะที่อีก 4 ทีมมาจากการแข่งขันในรอบ Wildcard ซึ่งจะคัดเลือกเพียง 4 ทีมที่ดีที่สุดจากเหล่าทีมที่มีการขึ้นทะเบียนกับ SAT PRO CLUB ภายใต้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ชนะรายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 จะได้ร่วมแข่งขันในรายการ RoV Pro League 2026 ในฐานะสโมสรนักกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพ (เงื่อนไขสิทธิ์เป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด) นับเป็นก้าวสำคัญของวงการ RoV Esports ที่จะพัฒนาโครงสร้างลีกอาชีพไปอีกขั้น ผ่านการพัฒนานักกีฬาระดับมือสมัครเล่นให้มีพื้นที่เติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับมืออาชีพ
งานออฟไลน์ รอบ 4 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 รอบ 4 ทีมสุดท้าย (Championship) ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ Westgate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต (Central Westgate) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนางสาวภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแข่งขันรอบออฟไลน์ทั้ง 2 วัน มีแฟนเกมร่วมเชียร์ภายในงานกว่า 3,000 คน ทำให้ TEPL 2025 กลายเป็นการแข่งขัน RoV Esports ระดับ “ก้าวสู่ลีกอาชีพ” ที่มีผู้ร่วมงานออฟไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ การแข่งขันยังมียอดการรับชมบนช่องทางออนไลน์รวม 2 วัน สูงกว่า 400,000 ครั้ง
ในรอบ 4 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย Chiang Mai Esports, Godji Check, Full Size และ To Be Number One ? Emojilists โดยทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 1,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน RoV Pro League 2026 ทั้งฤดูกาล Summer และ Winter
Godji Check โชว์ฟอร์มเดือด เฉือนคว้าแชมป์ 4-3 ในรอบชิงชนะเลิศ Godji Check โชว์ฟอร์มดุเดือดเฉือนเอาชนะ Chiang Mai Esports ไปแบบสุดมันส์ในซีรีส์ BO7 ด้วยสกอร์ 4-3 คว้าแชมป์ TEPL 2025 รอบ Championship ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท และสิทธิ์เข้าร่วม RoV Pro League 2026 ตลอดทั้งปี