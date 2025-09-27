ปันจักสีลัตจัดศึกปรี-ซีเกมส์ ทดสอบความพร้อม สงขลาก่อนเป็นเจ้าภาพจริง
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการแข่งขัน South East Asia Pencak Silat Championship (SEAPSC) หรือการแข่งขันปรีซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ร่วมแถลง
การแข่งขัน South East Asia Pencak Silat Championship กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2568 โดยมี 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว บรูไน เมียนมา อินโดนีเซีย และไทย
นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (วันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ไทย) โดยกีฬาปันจักสีลัตจะจัดการแข่งขันที่จังหวัดสงขลา
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ชิงชัยทั้งหมด 13 เหรียญทอง ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสงขลา
สำหรับปันจักสีลัตในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดแข่งขันที่สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีชิงชัยทั้งหมด 13 อีเวนต์ ได้แก่ ปันจักลีลา 3 เหรียญทอง และประเภทต่อสู้ 10 เหรียญทอง โดยทัพไทยตั้งเป้าที่ 3 เหรียญทอง