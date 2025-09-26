วิว กุลวุฒิ ประกาศข่าวดี ติดยศร้อยตำรวจตรี สังกัด CIB เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 26 กันยายน “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตัน ที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ 1 ของโลก และมีดีกรีเป็นแชมป์โลก และ เหรียญเงินโอลิมปิก เกมส์ 2024 ประกาศข่าวดีผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
โดยได้ติดยศร้อยตำรวจตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
แฟนๆ แบดมินตัน เข้ามาแสดงความยินดีกับ “วิว” กันเป็นอย่างมาก และมองว่าเหมาะสม เพราะมีผลงานที่ประจักษ์ชัดเจน
นอกจากนี้ วิว ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่า “ผมขอขอบคุณ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) และ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. สำหรับหนึ่งวันสำคัญของผมในวันนี้
ในการเข้าพบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อเข้ารับพิธีประดับยศ “ว่าที่ร้อยตำรวจตรี” อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจครับผม”