‘ณัฐภรณ์-จาย’ ผงาดครองแชมป์จักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ‘ควีนส์สิริกิติ์’
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน มีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 8,000 วิว
พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาจักรยานในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ สมาคมฯ ได้ส่งรายชื่อนักกีฬาตัวจริงไปให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนประเภทลู่มีชิง 5 เหรียญทอง ประกอบด้วย ทีมเปอร์ซูตชาย, ทีมสปรินท์ชาย, คีรินชาย, พ้อยน์เรซชาย, สแครตช์หญิง ส่วนประเภทถนนมีชิง 7 ทีมไทม์ไทรอัลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง, ไครทีเรียมหญิง, โรดเรซทีมชาย, โรดเรซบุคคลชาย และโรดเรซบุคคลหญิง ประเภทเสือภูเขาชิง 3 เหรียญทอง ประกอบด้วย ดาวน์ฮิลชาย, ดาวน์ฮิลหญิง และครอสคันทรี่ อิลิมิเนเตอร์ชาย ขณะที่ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2 เหรียทอง ประกอด้วย บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิงชาย และไทม์ไทรอัลชาย รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญทอง
พล.อ.เดชา กล่าวว่า เวลานี้นักกีฬาทุกประเภทต่างก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็คาดหวังไว้ว่าในการซีเกมส์ครั้งนี้จะได้ 6-7 เหรียญทองเช่นเดิม แบ่งเป็นประเภทเสือภูเขา 2 เหรียญ อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ และ จ.ท.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส รายการดาวน์ฮิลชาย-หญิง, ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์หวังทั้ง 2 เหรียญ จาก ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ, ประเภทถนนก็หวัง 2 เหรียญจาก ร.อ.หญิง จุฑาธิปมณีพันธุ์ ที่น่าจะได้จากรายการไครทีเรียมหญิง แต่ก็ต้องต่อสู้กับ เหงียน ธิ ทัต คู่ปรับเก่าจากเวียดนาม และอีก 1 เหรียญจากนักกีฬาชายในรายการทีมไทม์ไทรอัล, โรดเรซบุคคลชาย หรือโรดเรซทีมชาย ขณะที่ประเภทลู่หวังอย่างน้อย 1 เหรียญ จากรายการคีริน ที่มี จาย อังค์สุธาสาวิทย์ และ จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา เป็นนักกีฬาความหวังของเรา
สำหรับการแข่งขัน สนามที่ 5 วันแรกชิง 15 เหรียญทอง มีผลรุ่นที่น่าสนใจ ดังนี้ คีริน รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3, ที่ 2 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ, ที่ 3 ยืนยง เพชรรัตน์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน STC-THULE
อิลิมิเนชั่น รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่, ที่ 2 อภิสรา ศรีมงคล นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีม PRIME19, ที่ 3 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อิลิมิเนชั่น รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ นักปั่นทีมชาติไทย จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่, ที่ 2 อภิสรา ศรีมงคล นักปั่นทีมชาติไทย จากทีม PRIME19, ที่ 3 เพชรลดา มั่นคง ทีมฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
อิลิมิเนชั่น รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ, ที่ 2 เจษฎา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ, ที่ 3 ณัฐกฤต แก้วน้อย ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
อิลิมิเนชั่น รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 ณัฐกฤต แก้วน้อย ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก, ที่ 2 วันชนะ ธรรมปัญญา ทีมราชนาวี-Storywheel Cycling Team, ที่ 3 ธนายุต พาหวล ทีมราชนาวี & HCCT
อิลิมิเนชั่น รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ปาริชาติ พลเยี่ยม ทีมฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย, ที่ 2 กวินนาฏ เครือทอง ทีมชมรมกีฬาจังหวัพพัทลุง & HCCT by ปั๊มลุงเท่ง, ที่ 3 ธนัญชนก รอดสุโข ทีม Herobike โรงเรียนสมุทรปราการ
นอกจากนี้ในการแข่งขันรายการเปอร์ซูต รุ่นประชาชนหญิง รอบคัดเลือก ปรากฏว่า น.ส.พิทยาพร แซ่ตั๋น จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ ทำเวลาได้ 5.42.164 นาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทำไว้ 5.46.774 นาที ในสนามที่ 3 ซึ่งรายการนี้จะชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันเสาร์ที่ 27 กันยายน เริ่มเวลา 07.30 น. มีชิง 16 เหรียญทองจาก รายการสแครตช์ 15 รอบ รุ่นเยาวชนหญิง / รายการไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนชาย-หญิง / รายการไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย-หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง, รุ่นประชาชนหญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย, รุ่นประชาชนชาย, รุ่นอายุ 35-44 ปีชาย, รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไปชาย / รายการทีมสปรินท์ รุ่นยุวชนชาย, รุ่นเยาวชนหญิง / รายการพอยต์เรซ 20 กม. รุ่นเยาวชนชาย / รายการออมเนียม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย, รุ่นประชาชนชาย