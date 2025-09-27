กรมพลศึกษาใช้นันทนาการสร้างพลังให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกฯสิรินธร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนันทนาการ สร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนางสาววัชริน แแม่นยำ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร, ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา, นางสาวกัญญาภัทร สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา และว่าที่ร้อยตรี นรภัทร แย้มสรวล นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ร่วมมอบเกียรติบัตร
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนันทนาการ สร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2568 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร, กาญจนาภิเษก, บ้านมุทิตา และบ้านอุเบกขา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ เป็นการฝึกเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมวอร์คแรลลี่ประกอบกับกิจกรรมกีฬา เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายและเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม อันจะก่อเกิดถึงความสามัคคีภายในทีม
ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กล่าวว่า “กรมพลศึกษามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเรามาให้กำลังใจน้องๆทุกคน โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมา ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอื่นๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้สร้างรอยยิ้มร่วมกัน ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ จะทำให้น้องทุกคนรักและสามัคคีกันมากขึ้น จึงอยากให้น้องทุกคน จดจำความสุขและความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ ไปเป็นพลังบวกที่จะเดินหน้าทำความดีให้กับตนเอง เพื่อน และสังคมต่อไป”