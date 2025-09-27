อภิสรา นักปั่นทีมชาติชุดสู้ศึกซีเกมส์คว้าดับเบิลแชมป์สองล้อลู่ประเทศไทย
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 27 กันยายน เป็นการแข่งขันวันที่สอง มีชิง 16 เหรียญลทอง โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 6,000 วิว
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 อภิสรา ศรีมงคล นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีม PRIME19 เวลา 1.16.796 นาที, ที่ 2 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 1.19.396 นาที, ที่ 3 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 1.23.029 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง อภิสรา ศรีมงคล เวลา 1.16.796 นาที, ที่ 2 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ เวลา 1.19.396 นาที, ที่ 3 เพชรลดา มั่นคง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 1.29.410 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 ยืนยง เพชรรัตน์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน STC-THULE เวลา 1.06.336 นาที, ที่ 2 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 1.08.058 นาที, ที่ 3 พิชชากร อินทรักษา ทีม HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.14.811 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 1.08.058 นาที, ที่ 2 พิชชากร อินทรักษา ทีม HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.14.811 นาที, ที่ 3 พิภัช เวสันเทียะ ทีม HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.16.080 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 กวินนาฏ เครือทอง ทีมชมรมกีฬาจังหวัดพัทลุง & HCCT by ปั๊มลุงเท่ง เวลา 1.27.554 นาที, ที่ 2 ศิวะพร พุทธอร่าม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.29.291 นาที, ที่ 3 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ราชวินิตบางแก้ว เวลา 1.29.361 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 ธฤต รอดวิลัย ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.10.756 นาที, ที่ 2 สิรวิชญ์ แสนใส ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.10.960 นาที, ที่ 3 จีรทีปต์ เกิดสมจิตต์ HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.11.669 นาที
สแครตช์ รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ราชวินิตบางแก้ว, ที่ 2 ศิวะพร พุทธอร่าม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai, ที่ 3 ปาริชาติ พลเยี่ยม ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
ด้านผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เริ่มเวลา 07.30 น. มีชิง 27 เหรียญทอง จากรายการคีริน รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นประชาชนหญิง / รายการทีมเปอร์ซูต 4 กม. รุ่นประชาชนชาย / รายการเปอร์ซูต 2 กม. รุ่นยุวชนชาย-หญิง / รายการเปอร์ซูต 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย-หญิง, รุ่นอายุ 35-44 ปีชาย, รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไปชาย / รายการเปอร์ซูต 4 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง, รุ่นประชาชนหญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย, รุ่นประชาชนชาย / รายการสปรินท์ รุ่นยุวชนชาย-หญิง, รุ่นเยาวชนชาย-หญิง, รุ่นประชาชนชาย-หญิง / รายการสแครตช์ 15 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย, รุ่นประชาชนชาย / รายการทีมสปรินท์ รุ่นประชาชนชาย / รายการสแครตช์ 15 รอบ รุ่นอายุ 35-44 ปีชาย / รายการพอยต์เรซ 30 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย, รุ่นประชาชนชาย / รายการพอยต์เรซ 20 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง, รุ่นประชาชนหญิง