‘สุธาสินี’ ตบแซงชนะสาวสเปน ลิ่ว 64 คนปิงปองไชน่าสแมช
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “ไชน่า สแมช 2025” ที่ชูกังพาร์ค กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม มีนักกีฬา 239 คนจาก 48 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 2,050,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,066,375 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง 2 นักกีฬาสาวทีมชาติ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง และ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร ร่วมแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา หญิง สุธาสินี มืออันดับ 123 โลกของไทยที่สามารถชนะคู่แข่งในรอบคัดเลือกมาได้ 2 คนจากนักกีฬาหนึ่งเดียวของประเทศนิวคาลิโดเนียที่ส่งเข้าแข่งขันและมือวางอันดับ 1 ของรอบคัดเลือกจากเยอรมันมาได้อย่างสวยหรู มาถึงรอบคัดเลือกรอบที่สามซึ่งหากผ่านรอบนี้ได้สาวไทยถึงจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ 64 คนสุดท้าย โดย สุธาสินี พบกับ โซเฟีย-สวน ซาง มืออันดับ 124 ของโลกจากสเปน
เปิดฉากมาเป็นทาง โซเฟีย ทำผลงานได้ดีกว่า ตบเอาชนะสาวไทยไป 11-6 ทว่าหลังจากนั้น สุธาสินี บุกแหลกจนทำให้ โซเฟีย ผิดพลาดและตีได้ไม่เนี๊ยบเหมือนเกมแรก ก่อนสาวไทยจะโชว์พลังความเก่งต้อนเอาชนะรวดสามเกมติด จบการแข่งขัน สุธาสินี เสวตรบุตร ของไทย แซงชนะ โซเฟีย-สวน ซาง จากสเปน 3-1 เกม (6-11, 11-6, 11-9, 13-11) หญิง สุธาสินี ฉลุยเข้าสู่รอบเมนดรอว์ได้สำเร็จ โดยจะไปพบกับ ลี่ หยู่-จุน มืออันดับ 68 ของโลกจากไต้หวันในช่วงค่ำของวันที่ 28 กันยายน
ขณะที่ ทิพย์ อรวรรณ อีกหนึ่งสาวตัวแทนของไทยมืออันดับ 72 ของโลกได้สิทธิ์จากอันดับโลกที่สูง ได้รอแข่งขันในรอบเมนดรอว์ 64 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ จะพบกับ โซเฟีย โพลคาโนวา มืออันดับ 22 ของโลกจากออสเตรียในวันที่ 29 กันยายน