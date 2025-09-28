ยัดห่วงรอ ‘เฟรดดี้-โอม’ หายเจ็บ ‘เฮียต่าย’ ขอร้อง’ทุกสโมสรส่งนักกีฬาคัดซีเกมส์
ยัดห่วงจัด 4 ทีม 3×3 และ 5×5 ชาย-หญิงชุดที่ดีที่สุดในประเทศบู๊ซีเกมส์ รอ “เฟรดดี้ – โอม” สลัดอาการบาดเจ็บ ดันหน้าใหม่ลุยซีเกมส์ครั้งแรกเพียบ ‘เฮียต่าย’ ลั่น 3×3 กวาดทั้ง 2 ทอง ส่วน 5×5 อย่างต่ำชาย-หญิงต้องเข้าชิง “ขอร้อง” ทุกสโมสรส่งนักกีฬาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อประเทศชาติ พร้อมยกเครดิตให้กับทุกทีม
ความเคลื่อนไหวของทัพนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมจะเปิดบ้านอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน รับการมาเยือนของชาติอาเซียนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ล่าสุด “เฮียต่าย” นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้เผยถึงความพร้อมของทั้ง 4 ทีมที่ส่งเข้าร่วมลุ้นเหรียญทอง อันประกอบด้วย ประเภทบาสฯ 3×3 ชาย-หญิง และ บาสฯ 5×5 ชาย-หญิง รวมถึงการตั้งเป้าหมายของทัพยัดห่วงไทยในมหกรรมปีนี้
ประมุขสมาคมบาสฯ ของไทย กล่าวว่า สำหรับประเภททีมชายของบาสฯ 3×3 นั้น เรากำลังรอการหายจากอาการบาดเจ็บของ 2 ผู้เล่นสำคัญอย่าง “เฟรดดี้” เฟรเดริค ลิช ชูตติ้งการ์ดลูกครึ่งไทย-สหรัฐฯ ที่มีอาการข้อมือร้าว และ “โอม” ชนาธิป จักรวาฬ เซนเตอร์เบอร์หนึ่งทีมชาติที่เจ็บหัวเข่า แต่มั่นใจว่าทั้งคู่จะหายกลับมาทัน ส่วนอีกคนในทีมบาสฯ 3×3 ชุดนี้คือ โมเซส มอร์แกน ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ที่ฟิตพร้อม ด้านตัวสำรองซีเกมส์ปีนี้เราเรียก “บอล” นพชัย ทองพูล กับ “อ็อฟ” อัฟนาน จรัญศาล ที่ฟอร์มในช่วงหลังมานี้อยู่ในช่วงพีค ก็พร้อมเป็นตัวสอดแทรก โดยมี “โค้ชโส” โสภณ พินิจพัชรเลิศ เป็นผู้ฝึกสอน
ในส่วนของทีมชายบาสฯ 5×5 เฮียต่ายกล่าวว่า ก็จะนำ 5 คนของทีมบาสฯ 3×3 มาบวกเพิ่มกับผู้เล่นอื่นๆ ที่ดีที่สุดของประเทศเวลานี้ อาทิ “จูเนียร์” เอ็มมานูเอล เอเจสุ ที่มองว่าเป็นเซนเตอร์ที่ขึ้นมาใกล้เคียง โอม ชนาธิป แล้ว และบรรดาตัวเก๋าประสบการณ์รุ่นพี่ทีมชาติอย่าง “อาร์ม” ณัฐกานต์ เมืองบุญ, “เตเต้” อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล, “หรั่ง” ณกรณ์ ใจสนุก และก็มีหน้าใหม่ๆ ในเวทีซีเกมส์อย่าง “นิว” พันธวัช เตชะสำราญ, “โบ๊ท” ณัฐภัทร เบี้ยสำฤทธิ์, “เมจิก” ฐคมินทร์ สิริจริยาพร, “เดย์” ธัชรินทร์ เดย์ดีนท์ นาร์บอนน์ รวมทั้งเรียก “ปาล์ม” ปฏิภาณ กล้าหาญ เซนเตอร์ของทีจีอี บาสเกตบอล คลับ กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง เป็นต้น โดยมี เอดู ตอร์เรส โค้ชชาวสเปนเป็นผู้ฝึกสอน
ขณะที่ประเภททีมหญิง บาสฯ 3×3 เราเสีย “บิว” จารุวรรณ บุญสินพร้อม ที่ตอนแรกจะกลับมาเล่นซีเกมส์อีกครั้งมาช่วยทีมแต่ก็มีอาการบาดเจ็บเอ็นขาด แต่ยังมีกำลังหลักอย่าง “จูน” รัตติยากรณ์ อุดมสุข, “โบว์” สุภาวดี กุญชวน, “กิ๊ก” กนกวรรณ ประจวบสุข, “ม่ำ” ศศิพร วงศ์ตาผา และ “มุก” วรินธร สุ่มมาตย์ เหล่านี้คือชุด 3×3 ที่ดีที่สุดของไทย โดยมี เดวิด โบบาลิค โค้ชชาวสหรัฐฯ เป็นผู้ฝึกสอน ส่วน 5×5 ก็จะเอาชุด 3×3 มาบวกกับ “หมี” ลักษมี เหวชัยภูมิ, “เนส” ญาดา ศรีหารักษา, “ดาว” สุภิรา กลั่นบุศย์, “แพร” สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล, “แป้ง” อัมพวา ท้วมอ้น และ “เล็ก” ชวัญจิรา ทองแดง เป็นต้น โดยมี “โค้ชหมู” กฤต อิสริยชีวิน คุมทัพร่วมกับโค้ชชาวเซอร์เบียที่เพิ่งดึงตัวมาช่วยทัพไทย
เฮียต่ายกล่าวต่อว่า แน่นอนว่าการที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประชาชนย่อมต้องคาดหวังถึงผลงาน และยอมรับว่ามีความกดดันค่อนข้างสูง แต่อีกแง่หนึ่งเราเองก็มีความได้เปรียบในเรื่องของการได้สิทธิ์จัดตารางแข่งขันและเสียงเชียร์ของแฟนๆ ที่คอยหนุนหลัง สิ่งที่กังวลตอนนี้คงมีแต่เรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นสำคัญเท่านั้น สุดท้ายแล้วตนยังเชื่อว่าบาสฯ 3×3 ทีมชาติไทยเราจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้งทีมชายและทีมหญิง ส่วนประเภท 5×5 ตั้งเป้าไว้ที่การเข้าชิงชนะเลิศทั้งชายและหญิงเป็นอย่างน้อย ซึ่งคู่แข่งสำคัญยังคงเป็นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
นายกยัดห่วงทิ้งท้ายด้วยว่า แฟนๆ ที่เดินทางมาชมซีเกมส์ที่อาคารนิมิบุตรจะได้เห็นเกมบาสเกตบอลในระดับเวิลด์คลาส ศักยภาพของนักกีฬาฟิลิปปินส์ ไทย หรืออินโดฯ อยู่ในระดับที่สุดยอด โดยเฉพาะเกม 3×3 ความสำคัญของผลงานครั้งนี้ยังจะมีผลชี้วัดไปถึงมหกรรมใหญ่ต่อไปอย่างเอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิกเกมส์ด้วย แฟนๆ จะได้เห็นนักกีฬาทีมชาติไทยหน้าใหม่ๆ ที่เกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกสโมสรในประเทศ ตนหวังว่าภาพที่เคยเป็นกระแสเมื่อครั้งที่มีผู้เข้าชมเกมระหว่างบาสฯ ไทย กับ เกาหลีใต้ด้วยจำนวน 5,400 กว่าคนจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างพลังให้กับนักกีฬาไทย
“สุดท้ายนี้ในฐานะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยผมอยากขอร้องให้ทุกๆ สโมสรกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยส่งนักกีฬาในสังกัดที่สมาคมฯ ประกาศรายชื่อมาฝึกซ้อมคัดเลือกตัวกันอย่างเข้มข้น อยากขอร้องให้ช่วยกันรวมเป็นพลังใจเดียวกันเพื่อประเทศชาติไทย และผมจะมอบเครดิตให้กับทุกสโมสรครับ” เฮียต่ายกล่าว