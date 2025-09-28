อธิคุณ-สุรัสญา คว้านักปั่นยอดเยี่ยมปิดฉากสองล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับการชิงชัยเมื่อวันที่ 28 กันยายน เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย มีชิง 27 เหรียญทอง โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 7,000 วิว
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมการแข่งขันทั้ง 5 สนามที่ผ่านมา สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้นักกีฬาสายเลือดใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคน โดยเฉพาะนักปั่นยุวชนที่จะไปสู้ศึกกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และนักปั่นสายเลือดใหม่เหล่านี้ก็จะไปแข่งขันจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม เพื่อทดสอบฝีมือก่อนที่จะไปชิงชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 โดยสมาคมฯ ตั้งความหวังว่าจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครอง
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ สปรินท์ รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 “ทีเจ” จาย อังค์สุทาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3, ที่ 2 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ, ที่ 3 ยืนยง เพชรรัตน์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จากทีมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน STC-THULE
สปรินท์ รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่, ที่ 2 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ที่ 3 เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 สิรวิชญ์ แสนใส ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai, ที่ 2 จีรทีปต์ เกิดสมจิตต์ HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง, ที่ 3 รัตช รัชตธาดา ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
คีริน รุ่นประชาชนหญิง อภิสรา ศรีมงคล นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีม Prime19, ที่ 2 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่, ที่ 3 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปอร์ซูต รุ่นยุวชนหญิง ที่ 1 สุรัสญา วงศ์พันธ์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนศรัทธาสมุทรสงคราม เวลา 3.10.668 นาที, ที่ 2 กรกนก สร้อยวัน ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 3.19.893 นาที, ที่ 3 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 3.13.167 นาที
ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
ด้านผลคะแนนรวมนักกีฬาที่ได้แชมป์ประเทศไทย ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2568 ในประเภทบุคคลแต่ละรุ่น มีดังนี้ รุ่นประชาชนชาย ระยะสั้น นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ได้ 347 คะแนน, รุ่นประชาชนชาย ระยะกลาง ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ได้ 383 คะแนน, รุ่นประชาชนหญิง ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ ได้ 782 คะแนน
รุ่นเยาวชนชาย ระยะสั้น นายสิรวิชญ์ แสนใส ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ได้ 426 คะแนน, รุ่นเยาวชนชาย ระยะกลาง นายพีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ได้ 402 คะแนน, รุ่นเยาวชนหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ราชวินิตบางแก้ว ได้ 790 คะแนน, รุ่นยุวชนชาย นายกันตพัฒน์ โพธิ์ศรี ทีม Hero Bike CK Racing โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ 460 คะแนน, รุ่นยุวชนหญิง ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ได้ 404 คะแนน
รุ่นประชาชนชาย (ออมเนียม) ทักษ์ แก้วน้อย ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ 95 คะแนน, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย (ออมเนียม) พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ได้ 98 คะแนน, รุ่นมาสเตอร์ อายุ 35-44 ปีชาย วรเทพ เลี่ยมแจ่ม ทีม Keep Pushing Cycling ได้ 220 คะแนน, รุ่นมาสเตอร์ 35-45 ปีชาย (สแครตช์) ลภัสวัฒน์ ปรานต์ลภัสเมธา ทีม MARS Cycling ได้ 114 คะแนน, รุ่นมาสเตอร์ อายุ 45 ปีขึ้นไปชายวรพจน์ อติการบดี ทีม Vince Hotel ได้ 220 คะแนน
ส่วนรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทลู่ ประจำปี 2567 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ผลปรากฏว่า นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ อธิคุณ แสนตา นักปั่นยุวชนทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน จากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร, นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ สุรัสญา วงศ์พันธุ์ นักปั่นยุวชนทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนศรัทธาสมุทรสงคราม ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ พีรพงศ์ ลาดเงิน จากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ สุริยา วงศ์พันธุ์ จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันที่ 2 ตุลาคม ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ