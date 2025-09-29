ปิดฉากบริดจ์ ชิงชนะเลิศ ปทท. ทีม Euphoria by MDMLX คว้าแชมป์
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2568 ประเภททีมประชาชนทั่วไป และประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 26 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย.68 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ในพิธีปิดการแข่งขันมี นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการ ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และนายชัยณรัตน์ สุชนวณิช Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล
สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ ทีม Euphoria by MDMLX (กฤษกร เซี่ยงหลิว, ศรัณญ์ โก๊เจริญ, พริษฐ์ พรหมจันทร์, ศุภโชค สอนยินดี, เดชาพล นิลฉาย, พลกฤต จินดากูล) ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม CBLT U21 (ชินธีร์ สายสิทธิ์, สิรภพ แสงเถื่อน, วรนิษฐา พงษ์ภา, อนุธิดา ไกรกิจราษฎร์), เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม KPP 2 (สิริภัสสร จิตตริยพงศ์, สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ, ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล, ชิวานนท์ อินทวงษ์, ธีร์ คำบรรลือ, ศุภวิชญ์ เทพบุตร์)
ส่วนประเภททีมประชาชน เหรียญทอง ได้แก่ ทีม All For One & One For All (พีรชา สุริยา, จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์, วันชัย ด่านวชิรา, กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์, กนกพร เจนบรรจง) ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม Magic Eyes (คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, สมชัย ใบสมุทร, วิรัตน์ ชินมนัส, สงวน ลิ้มเจริญชาติ, พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร, วรรณา อมรเมศวรินทร์), เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม Teddy Bear (อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค, ธีระศักดิ์ จิตต์งามกุศล, ศมนวรรณ ลำเจียก, ฉัฐธวัช จริยานันทเนตร, ชัยรัตน์ ตันชัชวาล, ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา)
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ว่า ปีนี้มีจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระดับเยาวชนเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตาม KPI ที่สมาคมฯ ได้วางไว้ นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากการดำเนินการเผยแพร่กีฬาบริดจ์เพื่อสร้างฐานกีฬา ทำให้เกิดผลในวันนี้ และขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับสหพันธ์โลก
นายชยวัฒน์ กล่าวต่อว่า สมาคมฯ เพิ่งได้รับอีเมล จากประธานสหพันธ์กีฬาบริดจ์โลก (WBF) ชื่นชมการดำเนินการในการสร้างนักกีฬาในระดับเยาวชน ผ่านการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน ที่จัดการแข่งขันเมื่อต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
“สมาคมฯ ขอขอบคุณ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้การสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนหลัก บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการจัดการข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมกันดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์” นายกกีฬาบริดจ์ กล่าว