‘ชัยวัฒน์-พงศกร’ ระเบิดฟอร์มผงาดคว้าแชมป์โลกวีลแชร์เรซซิ่งที่อินเดีย
การแข่งขันกรีฑาพาราชิงแชมป์โลก 2025 (New Delhi World Para Athletics Championships) ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ไฮไลต์อยู่ที่ วีลแชร์เรซซิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ คลาส T34
“บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งวัย 29 ปีจากจังหวัดสระแก้ว เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิก 2024 โชว์ฟอร์มสมราคา ออกตัวตามหลังเล็กน้อย ก่อนเร่งสปีดแซง รีส แม็คคาเคน คู่แข่งจากออสเตรเลียในช่วงโค้งสุดท้าย และพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 48.01 วินาที คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้
โดยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นเหรียญที่ 2 ของทีมชาติไทยในศึกกรีฑาพาราชิงแชมป์โลก 2025 ต่อจากผลงานของ “เจ” ภูธเรศ คงรักษ์ ที่คว้าเหรียญทองแดงในวีลแชร์เรซซิ่ง 5,000 เมตร คลาส T54
จากนั้น “กร” พงศกร แปยอ นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในประเภท 400 เมตร คลาส T53 เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ด้วยเวลา 46.81 วินาที คว้าเหรียญทอง มาครองอย่างยอดเยี่ยม