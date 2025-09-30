Mono29 ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ผนึก Monomax สู่การเป็นทีวี-สตรีมมิ่ง Sport & Lifestyle Entertainment
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของกลุ่มธุรกิจ MONO ด้วยการปรับผังรายการครั้งใหญ่ของ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และต่อยอดความแข็งแกร่งบนบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งMonomax (SVOD) เพื่อนำเสนอคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ ในฐานะศูนย์รวมลีกกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมเสริมคอนเทนต์ด้านสุขภาพไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬาและเทรนด์สุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ
MONO29 จะปรับผังครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป เพิ่มสัดส่วน Sport Content จาก 4% เป็น 38% โดยครอบคลุมสิทธิ์การถ่ายทอดสดและรายการกีฬาระดับโลก เช่น พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (EPL), The Emirates FA Cup, Carabao Cup, EFL Championship, League One, League Two, EFL Trophy, Ligue 1 (ฝรั่งเศส), European Qualifiers, Thai League รวมถึงคอนเทนต์พิเศษจาก LFCTV สำหรับแฟนลิเวอร์พูลและแฟนบอลไทย
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนความชัดเจนจากภาพรวมผังรายการใหม่ที่ Sport Content เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะที่ Lifestyle & Health ก็ถูกเสริมเข้ามาจาก 8% เป็น 18% เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและการออกกำลังกาย ส่วนภาพยนตร์และซีรีส์ลดลงเหลือเพียงสัดส่วนเล็กน้อย
ในขณะที่ Monomax ขึ้นแท่นป็น “แพลตฟอร์มหลักของแฟนพันธุ์แท้กีฬา” ในการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกครบทั้ง 380 แมตช์ และ The Emirates FA Cup จำนวน 63 แมตช์ พร้อมเก็บครบทุกแมตช์จากลีกและถ้วยอื่นๆ ที่ JAS และ MONO ถือสิทธิ์ เพื่อให้สมาชิกสามารถรับชมได้ทั้งแบบ Live และ On-Demand นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังเสริมคอนเทนต์ ใหม่ๆ ด้าน Lifestyle & Health อาทิ รายการออกกำลังกาย การเทรนนิ่ง เทคนิคโภชนาการ และแรงบันดาลใจจากนักกีฬา เพื่อสร้าง “Sport & Lifestyle Entertainment Ecosystem” ที่ให้ผู้ชมได้ทั้งความตื่นเต้นจากเกมกีฬา และแรงผลักดันในการใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ
นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO กล่าว “การปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่เรามุ่งมั่นจะสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบระหว่าง ช่อง MONO29 และ Monomax เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของแฟนกีฬาอย่างแท้จริง ทั้งในรูปแบบทีวีและออนไลน์ เราตั้งใจให้ผู้ชมเข้าถึงกีฬาระดับโลกได้อย่างทั่วถึง และยังมีทางเลือกติดตามครบทุกแมตซ์บนออนไลน์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ชมครับ”
การปรับผังครั้งใหม่นี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ MONO ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Sport & Lifestyle Entertainment ของประเทศไทย และมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับแฟนกีฬาและผู้ชมทั่วประเทศ