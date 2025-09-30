จอมพลังทีมชาติไทย ลงซ้อมเรียกความฟิตก่อนสู้ศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิค สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ประเด็นสำคัญ ไอโอซี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเหรียญรางวัลในยกน้ำหนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส จากเดิม ชาย 5 รุ่น หญิง 5 รุ่น เป็นชาย 6 รุ่น หญิง 6 รุ่น
ความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15.30 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 29 กันยายน 2568 ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง ธรรญธร สุขข์เจริญ นักกีฬาหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม , สุรจนา คำเบ้า นักกีฬาหญิง รุ่น 53 กิโลกรัม และ ธีรพงศ์ ศิลาชัย นักกีฬาชายรุ่น 60 กิโลกรัม เดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขัน เพื่อเรียกพละกำลังและความฟิตเป็นครั้งแรก หลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ขณะที่ รศ.ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬาชุดท 2 ประกอบด้วย จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา นักกีฬาชายรุ่น 71 กิโลกรัม ,จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน นักกีฬาชายรุ่น 79 กิโลกรัม , นางสาวสุรัสวดี ยอดสาร นักกีฬาหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม และ ร้อยเอกหญิงพิมศิริ ศิริแก้ว ผู้ฝึกสอน เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ก่อนขึ้นเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ มุ่งหน้าสู่เมืองฟอร์ด ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งนี้
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิค สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF) กล่าวถึงความพร้อมของทีมไทยโดยรวมว่า น่าพอใจ แต่ก็เน้นย้ำเรื่องการดูแลร่างกายให้อบอุ่น เพราะอากาศเย็นสลับกับมีฝน สำหรับนักกีฬาชุดนี้ ส่วนใหญ่แม้จะมีประสบการณ์มาแล้ว แต่ก็ย้ำว่าห้ามประมาท ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นอกจากนี้ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ยังได้พูดถึงการเข้าประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ โดยมีวาระสำคัญคือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเหรียญรางวัลในการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
“ในที่ประชุมของฝ่ายเทคนิค มีการแจ้งมติของไอโอซีว่า ในโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา จะมีการเพิ่มเหรียญรางวัลของกีฬายกน้ำหนัก จากเดิม ชาย 5 รุ่น หญิง 5 รุ่น เป็น ชาย 6 รุ่น หญิง 6 รุ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องดี หลังจากนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จะได้มีการวางแผนในการเตรียมนักกีฬา ทั้งในเรื่องการส่งแข่งเก็บคะแนนควอลิฟายเพื่อให้ได้โควต้าสูงสุด รวมไปถึงในการแข่งขันจริง” ดร.นิวัตน์ กล่าว