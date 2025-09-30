ทุ่ม 45 ล้านคืนชีพ โค้กคัพ 3 ปีต่อเนื่อง เฟ้นไอ้หนู ยู 17 ล่าตั๋วลุยบอลโลก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เซลแมน คาเรกา ประธานภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตอนใต้ เดอะโคคา-โคล่า คอมปานี และ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ “สร้างคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนอนาคตฟุตบอลไทย” (DEVELOPING THE FUTURE OF THAI YOUTH FOOTBALL) จัดการแข่งขันลีกเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เปิดโอกาสให้นักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่มีโอกาสฝึกฝนและแข่งขัน สานฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลไทยในการแข่งขันระดับโลก
เซลแมน คาเรกา ประธานภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตอนใต้ เดอะโคคา-โคล่า คอมปานี กล่าวว่า โคคา-โคล่า ภูมิใจที่ได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับประเทศไทยฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนไทยหลงใหลมาทุกยุคทุกสมัย ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในครั้งนี้จึงตอกย้ำถึงความมุ่นมั่นของเราในการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนและวงการฟุตบอลเยาวชนไทย ด้วยการนำ “โค้กคัพ” ลีกเยาวชน ยู-17 คืนสนามกลับมาอีกครั้งในปีหน้า เราดีใจที่ได้มีส่วนพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ เพื่อทำตามความฝันของตนเองได้อย่างเต็มที่
ด้าน “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ เผยว่า เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชน สำหรับ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เป็นหนึ่งในรุ่นที่สมาคมฯให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากเป็นช่วงอายุที่นักกีฬามีโอกาสเข้าสู่เส้นทางความฝันคือการเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว ยังสอดคล้องกับในระดับนานาชาติ หลังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ปรับให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก รุ่นยู-17 ขึ้นต่อเนื่องในทุกปี การกลับมาของ “โค้กคัพ” ในรูปแบบใหม่จึงถือเป็นส่วนเติมเต็มสำคัญ ในเรื่องทรัพยากรของนักกีฬา และเป็นประตูสู่โอกาสไปฟุตบอลโลกของทีมชาติไทย มากขึ้น
ทั้งนี้ถือเป็นการนำเอาการแข่งขันโค้กคัพ กลับมาจัดแข่งขันอีกครั้งในรอบ 6 ปี หลังจากครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี 2019 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569-2571 โดย โคคา-โคล่า สนับสนุนการแข่งขันปีละ 15 ล้านบาท รวม 3 ปี 45 ล้านบาท ในปีแรก พ.ศ. 2569 จัดการแข่งขัน 195 นัด ประกอบด้วยทีมที่ผ่านการคัดเลือก 192 ทีม จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ แข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ปี 2569 ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท อันดับ 5 แสนบาท