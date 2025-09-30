ส.จักรยานกำแพงเพชร จัดกิจกรรม แรงใจปั่น แรงทุนสู่ฝัน พร้อม ‘คิงส์ออฟกำแพงเพชร’ 7 ธ.ค.
นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม“แรงใจปั่น แรงทุนสู่ฝัน” เพื่อเป็นการระดมทุนให้แก่นักกีฬาจักรยานพร้อมแถลงข่าวการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขัน“คิงส์ ออฟกำแพงเพชร”รายการ “King of Kamphaengphet” ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยมีน.ส.วรรณนิพิชญ์ ตันติสันติสม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, ร.ต.อ.เอกมิตร ขำทุ่ง รองสารวัตรจราจร สภ. เมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมแถลงข่าว และมีนายปริญญา ถวัลย์อรรณพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยาน,นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมฯพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการแถลงข่าวกว่า 150 คน
นายสุนทร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมสุข พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของพี่น้องประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และยังได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะทางด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาจักรยานซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำจักรยานมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน การขี่เพื่อสุขภาพรวมไปถึงการแข่งขัน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อีกทั้ง กีฬาจักรยานยังเป็นการลดมลพิษสร้างภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยประการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานและปั่นเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อรายการ “King of Kamphaengphet” ขึ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณจุดปล่อยตัวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประเภทการแข่งขันที่แบ่งออกเป็นแต่ละรุ่นอายุชาย/หญิง นอกจากนั้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังจะได้มีโอกาสสัมผัสหรือพักผ่อนกับการอาบน้ำแร่แช่ฝ่าเท้าที่เป็นการผ่อนคลายต่อสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ด้านน.ส.วรรณนิพิชญ์ ตันติสันติสม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้กล่าวถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กับกิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามนโยบายของนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้ให้ความสำคัญและวางแนวทางที่กำหนดนโยบายให้เป็นเมืองสุขภาพดีโดยมีการพัฒนาเส้นทาง สถานที่ออกกำลังกาย ไว้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากนั้นเป็นมอบเงิน ระดมทุนจากห้างร้าน ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่รวมพลังสนับสนุนจัดตั้งกองทุนให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การนำนักกีฬาไปแข่งขันในรายการระดับประเทศ และ ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม”ปั่นเพลิน เดินชิลล์ @ โรบินสัน“ ซึ่งมีนักปั่น ทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 คน เพื่อปั่นชมบรรยากาศภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและกลับมารับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน