หนุ่มจุฬาฯ พลิกล้มยักษ์คว้าแชมป์สาวศรีปทุมใสปิดฉากชูตเอสโคล่า 3×3 ยูลีก
การแข่งขัน “est Cola 3X3 Basketball U – League 2025″ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ได้แข่งต่อเนื่องเป็นสนามที่ 3 นัดไฟนั่ลที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย จัดใหญ่กว่าทุกสนาม เมื่อ 30 กันยายนที่ผ่านมา มีนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย เครื่องดื่ม”เอส โคล่า” ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ได้นำทีมมหาวิทยาลัยชาย 12 ทีม และทีมหญิง 12 ทีม มาแข่งหาสุดยอดทีมปรากฏผลดังนี้
รอบชิงชนะเลิศทีมชาย เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่าง ม.กรุงเทพ ที่มี โมฮาเหม็ด ดิยาบี้จอมดังก์ ผนึก “เวล” แสนรัก รงเรือง ตัวเก่งระดับลีกอาชีพ นำทัพ มาเจอกับ จุฬาฯ ทีมที่มีผลงานอันดับ 4 ในสองสนามที่ผ่านมา มีแค่ นิโคล่า ฟรังโก้ ดาวรุ่งทีมชาติไทย ที่ชื่อคุ้นหูเพียงรายเดียว
เริ่มการแข่งขัน ม.กรุงเทพ เป็นต่ออยู่พอสมควรด้วยชื่อชั้นดีกว่า แต่ก็ทำแต้มหนีจุฬาฯ ไม่ออก โดยฟรังโก้ที่รัวเป็นชุดๆ ทั้งวงในวงนอก ท้ายเกมจุฬาฯ เบียดขึ้นนำนิดๆ เป็นฝ่ายศรีปทุม ที่ไล่ตาม โมฮาเหม็ด ได้ส่องเพื่อตีเสมอ แต่ก็ฟัดปากห่วงบ่อยครั้ง จุฬาขึ้นแท่น 20-18 และฟรังโก้ ก็ปิดเกมให้จุฬาฯ คว้าแชมป์ Final ไปแบบพลิกล็อค 21 ต่อ 18
ชิงที่ 3 ม.ศรีปทุม ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 12-10
ประเภททีมหญิง ม. ศรีปทุม เจ้าแม่นห่วงหญิงปัญญาชนทศวรรษนี้ เข้าชิงชนะเลิศตามฟอร์ม เข็นดาวดังทั้ง “น้องแพร” สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล MVP จากชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุด พร้อม ขวัญจิรา ปานเทศ, ลักษมี เหวชัยภูมิ และ คลีตาวดี อุดหนุน มาเจอกับ ม.ศิลปากร ที่ใช้ศิษย์เก่าจากสิรินธรราชวิทยาลัย แต่มาวันนี้ไม่ได้รวมพลดาวดังมาครบเนื่องจากบาดเจ็บ ทำให็ศรีปทุมเป็นต่อค่อนข้างมาก ศิลปากรไล่บดแต่สู้ความสามารถเฉพาะตัวและความคล่องของเจ้าถิ่นไม่ไหว ศรีปทุมไล่ถล่ม 21-11 คว้าแชมป์ไปครอง
ส่วนชิงที่ 3 ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ จุฬาฯ 17-16
รางวัล SportManShip ประเภทชาย ได้แก่ นิโคล่า ฟรังโก้ (จุฬาฯ) ประเภทหญิงได้แก่ ขวัญจิรา ปานเทศ (ศรีปทุม)
สำหรับสนาม ที่ 3 final นี้ แชมป์ได้ทุนการศึกษา 10,000 บาท ส่วนอันดับ 2-4 ได้ 6,000 บาท, 4,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ