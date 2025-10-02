เปิดฉาก สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 ปีที่ 11 ของการพัฒนาอนาคตมอเตอร์สปอร์ตไทย
“สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” เดินหน้าสานต่อโครงการ “สิงห์ คาร์ท คัพ” ปีที่ 11 เปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกของปี 2025 ที่พีระ คาร์ท เซอร์กิต โดย ไมเคิล บีเชฟ และ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง สองนักขับดาวรุ่ง ควงแขนคว้าชัยชนะรุ่น Rookie A และ Rookie B ไปครองได้ตามลำดับ
การแข่งขัน “สิงห์ คาร์ท คัพ” โครงการสร้างพื้นฐานและเฟ้นหานักขับเยาวชน อายุ 7-10 ปี ภายใต้ความสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 ประเดิมสนามแรกประจำปี 2025 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยมีนักแข่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 14 คน เข้าร่วมแข่งขัน
โดยเยาวชนทั้ง 14 คน คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการจับเวลาที่ดี่ที่สุด จาก Impact Speed Park ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. และได้เข้ามาอบรมกับโค้ชระดับประเทศจาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค.ที่ผ่านมา นำโดย ติณห์ ศรีตรัย, กันตศักดิ์ กุศิริ และคาร์โล แวน แดม รวมถึงนรรัศมิ์ อภิวาท ศิษย์เก่าสิงห์ คาร์ท คัพ เข้าร่วมติวเข้มอย่างใกล้ชิด
ผลการแข่งขันสนามที่ 1 ซึ่งแข่งชันรวมกัน ทั้ง 2 รุ่น ดวลความเร็วกัน 12 รอบสนาม เริ่มจาก Rookie A อายุ 9-10 ปี ชัยชนะเป็นของ ไมเคิล บีเชฟ ในรถแข่งหมายเลข 11 ด้วยเวลารวม 11 นาที 50.720 วินาที ตามด้วย ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ ในรถแข่งหมายเลข 10 โดยมี ตฤณ เกษมทรัพย์ ในรถแข่งหมายเลข 2 เข้าป้ายเป็นที่ 3 ของรุ่น
ส่วนในรุ่น Rookie B อายุ 7-8 ปี ชัยชนะตกเป็นของ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง ในรถแข่งหมายเลข 1 ด้วยเวลารวม 11 นาที 48.506 วินาที พร้อมคว้าชัยชนะโอเวอร์ออล โดยมี อชิระ เพี้ยนภักตร์ ในรถหมายเลข 4 และ ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค ในรถหมายเลข 5 ตามเข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 และ 3 ของรุ่น
ทั้งนี้น้อง ๆ ทั้ง 14 คน จะยังคงมีคิวกลับมาลงแข่งขันในรายการ สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 สนามที่ 2 ซึ่งจะเป็นสนามตัดสินแชมป์ กันในวันที่ 8-9 พ.ย.นี้ ณ สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งดาวรุ่งหน้าใหม่ได้ที่ www.singhakartcup.com และแฟนเพจ Singha Kart Cup Academy