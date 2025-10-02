Sport Slide

เปิดฉาก สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 ปีที่ 11 ของการพัฒนาอนาคตมอเตอร์สปอร์ตไทย

“สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” เดินหน้าสานต่อโครงการ “สิงห์ คาร์ท คัพ” ปีที่ 11 เปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกของปี 2025 ที่พีระ คาร์ท เซอร์กิต โดย ไมเคิล บีเชฟ และ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง สองนักขับดาวรุ่ง ควงแขนคว้าชัยชนะรุ่น Rookie A และ Rookie B ไปครองได้ตามลำดับ

การแข่งขัน “สิงห์ คาร์ท คัพ” โครงการสร้างพื้นฐานและเฟ้นหานักขับเยาวชน อายุ 7-10 ปี ภายใต้ความสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 ประเดิมสนามแรกประจำปี 2025 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยมีนักแข่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 14 คน เข้าร่วมแข่งขัน

โดยเยาวชนทั้ง 14 คน คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการจับเวลาที่ดี่ที่สุด จาก Impact Speed Park ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. และได้เข้ามาอบรมกับโค้ชระดับประเทศจาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค.ที่ผ่านมา นำโดย ติณห์ ศรีตรัย, กันตศักดิ์ กุศิริ และคาร์โล แวน แดม รวมถึงนรรัศมิ์ อภิวาท ศิษย์เก่าสิงห์ คาร์ท คัพ เข้าร่วมติวเข้มอย่างใกล้ชิด

ผลการแข่งขันสนามที่ 1 ซึ่งแข่งชันรวมกัน ทั้ง 2 รุ่น ดวลความเร็วกัน 12 รอบสนาม เริ่มจาก Rookie A อายุ 9-10 ปี ชัยชนะเป็นของ ไมเคิล บีเชฟ ในรถแข่งหมายเลข 11 ด้วยเวลารวม 11 นาที 50.720 วินาที ตามด้วย ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ ในรถแข่งหมายเลข 10 โดยมี ตฤณ เกษมทรัพย์ ในรถแข่งหมายเลข 2 เข้าป้ายเป็นที่ 3 ของรุ่น

ส่วนในรุ่น Rookie B อายุ 7-8 ปี ชัยชนะตกเป็นของ ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง ในรถแข่งหมายเลข 1 ด้วยเวลารวม 11 นาที 48.506 วินาที พร้อมคว้าชัยชนะโอเวอร์ออล โดยมี อชิระ เพี้ยนภักตร์ ในรถหมายเลข 4 และ ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค ในรถหมายเลข 5 ตามเข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 และ 3 ของรุ่น

ทั้งนี้น้อง ๆ ทั้ง 14 คน จะยังคงมีคิวกลับมาลงแข่งขันในรายการ สิงห์ คาร์ท คัพ 2025 สนามที่ 2 ซึ่งจะเป็นสนามตัดสินแชมป์ กันในวันที่ 8-9 พ.ย.นี้ ณ สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งดาวรุ่งหน้าใหม่ได้ที่ www.singhakartcup.com และแฟนเพจ Singha Kart Cup Academy

 