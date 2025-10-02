แบโผรายชื่อ 23 แข้ง ทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติจีน ยู-23 สองนัด ฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติจีน U23 ในช่วงฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
สิรเศรษฐ เอกปทุมชัย สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล
กองหลัง
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
อรรถพล แสงทอง สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชานนท์ ทำมา สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
สพล น้อยวงศ์ สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
วิชั่น อินอร่าม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ชัยพล อดทน สโมสร สุโขทัย เอฟซี
กิตติพัฒน์ กุลภา สโมสร ระยอง เอฟซี
กองกลาง
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สงครามสมุทร น้ำผึ้ง สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
กองหน้า
อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ยศกร บูรพา สโมสร HOUGANG UNITED
ชินเงิน ภูตันหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 และตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ฝึกซ้อมที่ประเทศไทย อีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม ก่อนจะเดินทางไป เมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 2 นัด โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ)
นัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ Kunming Haigeng Training Center Main Stadium
โดยการแข่งขันนัดที่สอง จะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องการถ่ายทอดสด ให้รับทราบอีกครั้งในภายหลัง